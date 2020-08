Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 25 agosto 2020.

È di 19.714 (+519) persone attualmente positive, 35.445 (+4) morti e 206.015 (+353) guariti, per un totale di 261.174 (+878) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 19.714 attualmente positivi, 1.058 (+13) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 66 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 18.590 (+505) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi diminuisce il numero dei casi totali: 878 contro i 953 registrati ieri. Ma se il dato di ieri era influenzato dal numero basso di tamponi, con 45.914 test effettuati, quello di oggi vede 72.341 tamponi effettuati, in linea, dunque, con il numero di test realizzati nei giorni scorsi quando i casi avevano superato quota 1000. La Regione che registra il maggior incremento di casi è ancora una volta il Lazio con 143 nuovi casi, seguito dalla Campania con 138 nuovi contagi e Lombardia e Veneto con 119.

