Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 24 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 24 agosto 2020.

È di 19.195 (+757) persone attualmente positive, 35.441 (+4) morti, 205.662 (+192) guariti, per un totale di 260.298 (+953) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 19.195 attualmente positivi, 1.045 (+74) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 65 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 18.085 (+687) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1.210 contagi, il totale dei nuovi casi, anche se il dato è influenzato, come ogni post weekend, dal numero inferiori di tamponi effettuati: oggi, infatti, sono stati realizzati 45.914 test a fronte dei 67.400 di ieri. Le Regioni che registrano il maggior incremento dei casi, invece, sono il Lazio con 146 nuovi casi, Emilia-Romagna e Veneto con 116 e la Lombardia con 110 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Coronavirus, al via sperimentazione vaccino allo Spallanzani. Vaia: “Se tutto va bene pronto in primavera” / 2. Vaia (Spallanzani): “Giovani tornano dalle vacanze e contagiano genitori e nonni” / 3. L’immunologo Mantovani: “Il virus non è più gentile, è la malattia che si è attenuata. Grazie all’estate”

4. Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi / 5. “Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese / 6. Hong Kong, ufficializzato il primo caso di reinfezione da Covid-19 al mondo: “Gli anticorpi svaniscono dopo pochi mesi”

