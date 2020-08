Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua a preoccupare l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia: l’ultimo bollettino conta 1.210 nuovi positivi e 7 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 24 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Ranieri Guerra (Oms): “In Italia rischio 4mila casi al giorno” – “Non sono preoccupato per la gravità clinica che deriverà da questi nuovi positivi che in questo momento non incidono in modo significativo sui ricoveri, ma osservo che sono ancora le persone a far circolare il virus, aumentando la probabilità di contagio sui soggetti più fragili. Tenete conto di una cosa: ci vuole tempo per arrivare a mille, ma poi si sale a duemila al giorno e infine a quattromila si fa in fretta, così funziona l’epidemia, l’abbiamo vista a marzo”. A dichiararlo, in un’intervista al Messaggero, è Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Organizzazione mondiale della Sanità. “Manca l’aspetto sanzionatorio, quello che invece, ad esempio in Campania, ha applicato il presidente De Luca. Consigliare comportamenti confidando nella buona volontà di tutti è utile. Ma poi per poche persone irresponsabili, per poche persone che non ci credono, per pochi negazionisti che non sono sanzionati e costretti al rispetto delle regole, perdiamo una situazione ottimale che abbiamo ereditato dal lockdown dopo tanti sacrifici da parte del Italiani. Sono pochi quelli che non rispettano le regole, ma abbastanza per rimettere in circolazione il viru”, ha aggiunto Ranieri Guerra. “L’interruzione del possibile monte epidemico può essere ottenuta con una combinazione di tracciamento del contatto intensificato e isolamento dei microcluster identificati attraverso un aumento mirato dei tampon”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino: 1.210 nuovi casi e 7 morti – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia secondo il bollettino del 23 agosto sono 18.438 (+935 rispetto ieri). In 24 ore si sono registrati 1.210 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 259.345. Tra ieri e oggi si contano 7 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.437. I guariti sono 205.470 (+267 rispetto a ieri). La regione che registra il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia: 239, a fronte peraltro di un numero molto elevato di tamponi (13.663). Seguono il Lazio, con 184 nuovi casi (a fronte di 8.374 tamponi), e il Veneto, con 145 contagi (10.592 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore). In Campania si registrano 138 contagi (su 4.135 tamponi) e in Emilia-Romagna 127 (6.430 tamponi). L’unica regione a “zero contagi” è la Val d’Aosta, mentre se ne conta 1 in Molise. Il bollettino completo.

Il Viminale frena Musumeci: “Sui migranti decide il governo” – Fonti del Viminale frenano il governatore siciliano Musumeci, che ha emanato una ordinanza per sgombrare per motivi sanitari tutti i centri di accoglienza dei migranti presenti sull’isola: “La posizione del Governo è che la materia è di competenza statale”, sottolineano fonti del Ministero dell’Interno. La notizia completa.

Calcio, l’allenatore del Bologna Mihajlovic positivo al Covid – Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra. A comunicarlo è la stessa società rossoblu. La notizia completa.

Sicilia, Musumeci: “Entro le 24 di domani via i migranti dall’isola” – Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza che prevede, “entro le 24 di lunedì” la chiusura delle strutture e il trasferimento dei richiedenti asilo “in strutture fuori dall’isola”. “L’ordinanza – ha scritto sui social il presidente della Regione Sicilia – è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale”.

Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” – In una intervista a La Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza ha analizzato i numeri della pandemia di Coronavirus in Italia e parlato dei grandi temi che stanno animando la discussione politica delle ultime settimane: i contagi in aumento, il possibile nuovo lockdown, la riapertura delle scuole e i trasferimenti interregionali. “Non ci troviamo in una situazione” che prevede un nuovo lockdown, ha dichiarato il ministro. “Io sono sempre stato e ancora sono per la massima prudenza. Ma bisogna mantenere la calma. Il nostro Paese non si trova nelle condizioni di dover attivare queste misure. Proprio no”, ha continuato. “Ho parlato con i miei colleghi di Germania e Francia. Lì il Coronavirus si sta diffondendo a ritmo quadruplo e triplo rispetto a noi. E anche loro non stanno rispondendo con atti emergenziali. Perché semplicemente la situazione è diversa”. La situazione è diversa, spiega ancora Speranza, perché la media dell’ultima settimana è di trent’anni. Questo vuol dire che molti non hanno nemmeno bisogno di cure. E infatti non ci troviamo di fronte a una emergenza ospedaliera. I reparti di terapia intensiva sono lontani dal pericolo di saturazione vissuto qualche mese fa. Dobbiamo affrontare questa fase rialzando il livello di attenzione sui comportamenti individuali. Sono questi che ci ha fatto piegare la curva in primavera. Mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani”. Leggi la notizia completa.

A Bergamo zero nuovi casi, non accadeva da febbraio – Per la prima volta dopo sei mesi a Bergamo e in provincia non si registrati nuovi positivi al Covid tra sabato 22 e domenica 23 agosto. In quelle 24 ore in Lombardia sono stati eseguiti quasi 13 mila tamponi, non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-3). A fronte di un numero molto alto di tamponi si registrano 185 positivi. Al di là dell’aspetto sanitario, è un passo importante per una realtà tra le più colpite dalla pandemia in Italia. Le immagini dei camion militari carichi di feretri che venivano portati via dalla città perché non c’era più spazio nei cimiteri e nei crematori hanno fatto il giuro del mondo e così le 10 pagine di necrologi che a metà marzo erano comparse sul giornale locale.

