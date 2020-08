Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 23 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi oltre 800mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 24 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Usa: Trump annuncia plasma guariti come cura Covid – E’ il plasma dei guariti la “svolta terapeutica” annunciata dal presidente presidente americano, Donald Trump, contro il Covid-19. “La Food and drug administration (Fda) ha dato l’autorizzazione urgente all’uso del plasma dei guariti per curare i malati colpiti dal virus cinese”, ha dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Bianca, che aveva annunciato per tempo su Twitter, alla vigilia della convention repubblicana che lo incoronerà per la corsa al secondo mandato. “Si tratta di un annuncio storico, è la cura più urgente che possiamo usare in questo momento”, ha spiegato prima di invitare tutti i guariti a “donare il plasma” per contribuire a questa cura. E ha snocciolato il dato più significativo: “I test hanno dimostrato che il 35 per cento guarisce completamente con il plasma convalescente”. Un dato confermato poi dagli esperti presenti con lui alla conferenza stampa, guidati dal segretario alla Salute, Alex Azar. E sulle pressioni alla Fda, Trump ha precisato che si “è trattato di una scelta coraggiosa che non c’entra con la politica ma è di vita o morte”.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito, scontro tra Governo e opposizione su riapertura scuole – Il leader dell’opposizione laburista britannica, Keir Starmer, ha accusato il governo di “incompetenza” per il “rischioso” piano per riaprire le scuole a settembre. ma l’esecutivo del premier, Boris Johnson, tira dritto e avverte che ritardare il calendario “non è una opzione”. “Voglio che i bambini tornino a scuola il mese prossimo e spero che il primo ministro mantenga tale impegno. Tuttavia, quella promessa è in serio pericolo dopo una settimana di caos, confusione e incompetenza da parte del governo”, ha affermato Starmer in un’intervista all’Observer. Una fonte del governo ha assicurato al Sunday Times che tornare in classe è una priorità nazionale: “Che le scuole non riaprano non è un’opzione. Il fallimento non è un’opzione”, ha avvertito, dopo che consulenti medici delle quattro regioni britanniche hanno assicurato che i rischi a lungo termine per i bambini di tenere le scuole chiuse sono maggiori rispetto a quelli comportati dalla ripresa delle lezioni. I medici hanno sottolineato “la necessità di mantenere la distanza sociale” e altre misure per limitare la trasmissione “sia all’interno che all’esterno della classe, in particolare tra i lavoratori e tra studenti più anziani e adulti”. Il Regno Unito sta registrando più di mille nuovi casi quotidiani da tre giorni.

Coronavirus ultime notizie – Russia, altri 4.852 casi- La Russia ha registrato in 24 4.852 casi di Coronavirus e 73 morti. Il totale delle infezioni sale così a 956.749 e quello dei decessi a 16.383.

India: “Vaccino pronto entro fine anno” – L’India avrà un vaccino contro il Covid-19 entro la fine di quest’anno. Lo ha annunciato il ministro della Salute e del benessere familiare, Harsh Vardhan, citato dalla Cnn. “Uno dei nostri candidati al vaccino è nella terza fase di sperimentazione clinica. Siamo molto fiduciosi che sarà sviluppato entro la fine di quest’anno”, ha detto il ministro.

Coronavirus ultime notizie – Germania, a Berlino 41 scuole richiuse per casi di Covid – Nella capitale tedesca Berlino sono state richiuse 41 scuole per casi di contagio di Covid-19 appena due settimane dopo la riapertura. Lo riporta il the Guardian. A Berlino in totale sono 825 le scuole aperte ma già decine di insegnanti e centinaia di studenti sono in quarantena. La capitale è stata una delle prime città in Germania a riaprire le sue scuole dopo le vacanze estive. I bambini sono obbligati a indossare la mascherina nei corridoi, durante le pause e quando entrano in classe, ma possono toglierla una volta seduti al loro posto e iniziata la lezione.

Leggi anche:

2. Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi / 3. Fontana: “Il Covid? Con l’autonomia la Lombardia avrebbe evitato molti errori” / 4. “Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese / 5. Coronavirus, in Italia contagi aumentati del 141% nell’ultimo mese. Cartabellotta (Gimbe): “Preoccupati” / 6. Antonelli (Cts): “Le terapie intensive reggono bene. L’età media dei contagiati si è abbassata”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti "Kim Jong-un è in coma, la sorella a capo della Corea del Nord" Libia, Haftar boccia il cessate il fuoco: “Solo marketing” Louisiana, afroamericano ucciso dalla polizia: "Era in fuga armato di coltello"