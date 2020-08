Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 23 agosto 2020.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in italia sono 18.438 (+935 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.210 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 259.345.Tra ieri e oggi si contano 7 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.437. I guariti sono 205.470 (+267 rispetto a ieri).

Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia, i ricoverati con sintomi sono 971 (+47), i pazienti in isolamento domiciliare sono 17.398 (+883) e quelli in terapia intensiva sono 69 (+5). Nell’ultimo giorno sono stati effettuati 67.400 tamponi, a fronte dei 77.674 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è pari allo 1,7 per cento (ieri era dell’1,37 per cento).

La regione che registra il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia: 239, a fronte peraltro di un numero molto elevato di tamponi (13.663). Seguono il Lazio, con 184 nuovi casi (a fronte di 8.374 tamponi), e il Veneto, con 145 contagi (10.592 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore). In Campania si registrano 138 contagi (su 4.135 tamponi) e in Emilia-Romagna 127 (6.430 tamponi). L’unica regione a “zero contagi” è la Val d’Aosta, mentre se ne conta 1 in Molise.

Leggi anche: 1. Perché la scuola rischia di aprire e chiudere subito dopo (di Luca Telese) / 2. Coviddi (non) ce n’è: la crociata negazionista degli anti-virus (di Giulio Gambino)

3. Speranza: “Mai più lockdown, a marzo abbiamo temuto il collasso” / 4. Coronavirus, allarme contagi e caos tamponi: cosa sta succedendo in Sardegna

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Scuola: in Lombardia via ai test sierologici, ma c’è un giallo sugli educatori “In 2.500 assembrati senza controllo: io, bergamasco, su quel traghetto dalla Sardegna ho avuto paura” Domodossola, ragazza di 17 anni precipita nel canale col parapendio e muore annegata