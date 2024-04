Il trapper Baby Gang è finito di nuovo in carcere a Milano

Il trapper da milioni di follower Baby Gang è finito di nuovo in carcere. Il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico dallo scorso gennaio e con condanne in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina e a 5 anni e 2 mesi per una sparatoria nell’estate del 2022 in una zona della movida milanese.

Lo ha deciso la terza Corte d’appello di Milano, davanti alla quale si terrà il processo per la sparatoria, rilevando una violazione degli arresti domiciliari. La notizia è stata data dalla pagina Instagram del trapper, che è gestita dai suoi manager.

Secondo i giudici Baby Gang avrebbe violato le prescrizioni dei domiciliari con la pubblicazione sui social di post legati alla pubblicazione del suo nuovo album. Post che secondo la difesa erano tutti stati “autorizzati”.