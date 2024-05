“L’Aeroporto di Roma Frosinone e il Futuro del Trasporto Aereo nel Lazio”

APARF – Associazione Progetto Aeroporto di Roma Frosinone attraverso i suoi colloqui con ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile e con i vari delegati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti più specificamente riguardanti il trasporto aereo, resta fiduciosa nell’imminente pubblicazione del Piano Nazionale Aeroporti e di questa visione già condivisa con i vari stakeholder primari e secondari, interessati a questo tema di sviluppo. Obiettivi e visioni che anticiperebbero benefici significativi per l’intera comunità della Regione Lazio e direttamente ed indirettamente per la nostra PROVINCIA di FROSINONE.

L’Aeroporto di Roma Frosinone si inserirebbe armoniosamente nel contesto urbano grazie alla sua progettazione accurata e alla sua posizione strategica.

Le immagini mostrano chiaramente come l’aeroporto si integri perfettamente nel paesaggio circostante, rispettando l’ambiente urbano delle città di Frosinone e Ferentino. Situato accanto alla base aerea militare #GirolamoMoscardini e con una nuova disposizione della pista, l’aeroporto è progettato per massimizzare l’efficienza operativa per le attività di decollo e atterraggio, mantenendo un impatto minimo sulle comunità locali.

La Techno Engineering, insieme agli ingegneri Carlo Criscuolo e Danilo Lucioni, in stretta collaborazione con l’Ing Pino Gai Route Manager and ENAV Air Traffic Control, hanno studiato specifiche rotte aeree per garantire un funzionamento ottimale dell’aeroporto, considerando il contesto generale di riferimento del bacino del traffico aereo del centro Italia.

Questi studi e le relative documentazioni tecniche sono stati utilizzati per la creazione di render precisi grazie al software #Flightsym di Microsoft Italia, con Il supporto dei professionisti Giampaolo Musoni e Sergio Barelli. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e condiviso con le autorità competenti, come il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ed ENAC, per ulteriori valutazioni e implementazioni.

L’infrastruttura dell’aeroporto è facilmente accessibile grazie alla presenza di un’uscita dedicata sul casello autostradale di Ferentino, collegando l’aeroporto all’autostrada in soli 3 minuti di auto. Inoltre è ben collegato alla superstrada Ferentino – #Sora – #Avezzano, alla superstrada Frosinone – #Terracina e alla futura infrastruttura, #Cisterna – #Valmontone.

La presenza di una stazione ferroviaria su linea convenzionale Roma – #Cassino all’interno dell’aeroporto, insieme al potenziamento della stazione ferroviaria di Frosinone, garantisce un’ulteriore connettività con il sistema di trasporto pubblico.

Inoltre, il collegamento con la futura stazione AV di Ferentino renderà l’aeroporto ancora più accessibile, con tempi di percorrenza ridotti fino a 28 minuti, per i passeggeri provenienti da e per #RomaTiburtina. Questo consoliderebbe ulteriormente l’Aeroporto di Roma Frosinone come un importante hub di trasporto, allineandosi agli obiettivi di sviluppo dell’intero sistema aeroportuale della Regione.

Da questo punto di vista, un aeroporto perfettamente collegato con la capitale e al servizio del bacino di riferimento di Roma Capitale rappresenterà un sostegno fondamentale per l’operatività complessiva di Aeroporti di Roma (ADR) Rome Airports.

Infatti, questa infrastruttura, insieme agli altri due aeroporti di #Ciampino e #Fiumicino, e con ulteriori sviluppi previsti sempre sullo stesso scalo di Fiumicino, sono cruciali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di gestione del traffico aereo che ADR si è prefissata di ottenere in rispetto anche delle previsioni che International Air Transport Association (IATA) ha analizzato e confermato per il 2050, per la nostra area di riferimento. Più nello specifico, 75 milioni di passeggeri entro il 2035 e 100 milioni di passeggeri entro il 2050.

Considerando queste fondamentali considerazioni, il Presidente di APARF, Tiziano Schiappa, sottolinea con fermezza: “Solo attraverso un impegno condiviso e una visione strategica comune si potrà realizzare quanto programmato. È essenziale considerare Frosinone non solo come parte integrante del quadro più ampio delle infrastrutture aeroportuali di Roma, inclusi Ciampino e Fiumicino, ma anche come infrastruttura cruciale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.”