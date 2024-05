L’inizio della rissa in discoteca tra Fedez e Iovino ripreso dalle telecamere: un’ora dopo l’aggressione

L’inizio della rissa in discoteca tra Fedez e Iovino ripreso dalle telecamere

Un fermo immagine mostra Fedez appoggiato a una parete, trattenuto per la spalla destra da un ragazzo calvo e in penombra, mentre parla e gesticola con espressione concitata. Il rapper indossa una t-shirt nera a maniche corte e una catena d’oro. Almeno tre persone sembrano ascoltare la sua versione dei fatti: l’uomo che lo trattiene, un’altra persona fuori inquadratura e un terzo individuo visibile solo per una scarpa e un pezzo di pantalone scuro.

Questo frame, estrapolato da una telecamera interna della discoteca The Club, vicino alle scale che portano all’uscita su largo La Foppa, risale alle 2:40 del 22 aprile scorso. Pochi minuti dopo, Fedez verrà allontanato dal locale dove era ospite d’onore alla consolle per festeggiare. Anche Cristiano Iovino, coinvolto nella lite, esce poco dopo, seguito dal bodyguard di Fedez e pezzo grosso della curva Sud del Milan, Christian Rosiello.

La serata al The Club e le indagini su Fedez

La notte che ha portato all’apertura di un fascicolo in procura per rissa e lesioni a carico dell’ex marito di Chiara Ferragni è documentata da un frame estrapolato subito dopo l’inizio della rissa tra i divanetti del The Club. Gli investigatori hanno sequestrato altre immagini e ascoltato i buttafuori. Il lavoro di identificazione delle persone presenti quella notte, soprattutto quelle vicine a Fedez e a Iovino, è ancora in corso. La ragazza cui il personal trainer romano avrebbe rivolto un apprezzamento poco gradito non è ancora stata identificata.

Ludovica Di Gresy, amica del rapper che ha smentito la sua presenza quella sera, è sotto accertamenti. Tuttavia, l’ipotesi che sia stata una battuta a scatenare tutto sta perdendo peso tra gli inquirenti. Qualcosa di più losco sembra essere il vero motivo del contendere.

Le telecamere e l’allontanamento separato

Le telecamere esterne del The Club hanno ripreso l’allontanamento separato dei due litiganti: Iovino solitario, mentre Fedez è accompagnato da Rosiello e qualche amico. Non c’è ancora traccia del van scuro che compare alle 3:23 in via Marco Ulpio Traiano, sotto casa di Iovino, dove si è svolto il pestaggio. Nonostante le ferite, Iovino non ha voluto sporgere querela.

L’aggressione a Iovino: il ruolo di Fedez

Le telecamere hanno ripreso nitidamente l’aggressione. La guardia giurata F.R., testimone oculare, ha confermato che Fedez è il primo a scendere dal van e a lanciarsi su Iovino, senza riuscire a colpirlo, come invece faranno sei o sette persone dietro di lui, gettandolo a terra e inseguendolo fino al portone. Minacciano poi i presenti di non dare l’allarme. Anche su queste immagini sono in corso approfondimenti per identificare i volti coinvolti, con l’ipotesi che tra i partecipanti ci possano essere altri ultras del Milan.

Resta da identificare la ragazza bionda che esce per ultima dal van, in abito succinto e tacchi, e che entra in un’auto parcheggiata per allontanarsi senza prendere parte al pestaggio. Gli automobilisti che hanno sfiorato la scena potrebbero essere altri potenziali testimoni.