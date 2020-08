Migranti, Musumeci: “Chiudo hotspot e centri di accoglienza in Sicilia”

“La Sicilia non può continuare a subire questa invasione di migranti. Tra poche ore sarà sul mio tavolo l’ordinanza con cui dispongo lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti. Si attivi un ponte-aereo immediatamente e si liberi la Sicilia da queste vergognose strutture, iniziando da Lampedusa”: parole e musica di Nello Musumeci, governatore della Sicilia, che sul fronte migranti usa il pugno duro ed è pronto al braccio di ferro con il Governo nazionale. “Le regole europee e nazionali – ha continuato il presidente della Regione – sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso – malgrado i nostri appelli – di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C’è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione. Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni”.

A Musumeci è subito arrivato il sostegno del leader della Lega, Matteo Salvini. “Bravo il governatore della Sicilia – ha scritto sui social il segretario del Carroccio – che ascoltando la Lega e i cittadini, ha detto basta all’arrivo di immigrati nell’isola, ordinando la chiusura di centri d’accoglienza e hotspot. Stop invasione!”. Favorevoli anche il segretario regionale del Carroccio e il capogruppo all’Ars, Stefano Candiani e Antonio Catalfamo: “Adesso Conte e Lamorgese non hanno più alibi e dovranno dare una risposta al presidente della Regione e a tutti i siciliani”, hanno dichiarato.

