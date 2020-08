Cartabellotta smonta la fake news sui nuovi casi Covid “d’importazione”

Nino Cartabellotta smonta la fake news sui nuovi casi di Covid importati dalla popolazione migrante in Italia. “I numeri ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità dicono ben altro. Dal 20 luglio al 2 agosto 2020 i casi importati dall’estero sono 490 (14 per cento) e di questi solo un numero esiguo da migranti”, scrive il presidente della fondazione Gimbe in un Tweet, contraddicendo chi ha sostenuto che la maggioranza dei casi di Coronavirus registrati nel nostro Paese nell’ultimo mese sia stato importato dall’estero e esploso nei centri d’accoglienza.

Come si evince dai dati contenuti nell’aggiornamento nazionale sull’epidemia dell’Iss e condivisi da Cartabellotta, dei 3.508 nuovi casi registrati dal 20 luglio al 2 agosto 2020, il 57,7 per cento sono autoctoni e il 14 per cento d’importazione. Solo 47 persone, inoltre, hanno manifestato sintomi in una Regione diversa da quella in cui risiedono, il restante 27,7 per cento di casi non sono noti. Nello stesso studio è possibile riscontrare anche la distribuzione geografica dei pazienti risultati positivi nel periodo di tempo preso in esame dall’Iss: la maggior parte (808) risiedono in Lombardia, 574 in Veneto, 563 in Emilia Romagna e 183 in Campania. In Sicilia e nelle Marche, dove si denuncia la presenza dei centri di accoglienza che fungerebbero da “nuovi focolai”, i nuovi casi sono stati tra luglio e agosto rispettivamente 163 e 84.

A diffondere ulteriori dati in contraddizione con la fake news dei migranti “untori” anche il ricercatore dell’Ispi, Matteo Villa: il suo studio è citato dallo stesso Cartabellotta. Secono quest’ultimo – che rielabora i dati della Protezione Civile e le notizie diffuse dalla stampa – infatti, “negli ultimi 31 giorni sono sbarcati 99 migranti positivi al Covid-19: ben 3,3 al giorno. Nello stesso periodo di tempo, i nuovi contagi in Italia sono stati 199 al giorno”. In linea con quanto rilevato anche dall’Iss.

