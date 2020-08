Ritorno a scuola: il piano scuola in quattro punti di Crisanti per la ministra Azzolina | VIDEO

TPI Fest! 2020: “Il piano in quattro punti per il ritorno a scuola”

Misurare la temperatura a scuola con termometri standardizzati in tutte le scuole, rendere obbligatorio il vaccino contro l’influenza, mettere i presidi nelle condizioni di non essere denunciati e dare ai dirigenti scolastici la possibilità d’interdire l’accesso a scuola ai bambini che risiedono in aree dove ci sono focolai“: sono questi i quattro punti del piano di Andrea Crisanti per il ritorno a scuola. Il professore di Microbiologia dell’Università di Padova ha illustrato il suo piano nel corso della seconda serata del TPI Fest! 2020, durante il dibattito sull’Italia del Covid tra scienza e propaganda “Fine emergenza mai”.

“Primo, io penso che bisogna misurare la temperature: se ci vogliamo credere e crediamo sia importante misurarla, bisogna a farlo a scuola con strumenti uguali in tutte le scuole, altrimenti avremo 10 milioni di mamme che misurano la temperatura con termometri diversi, e non è una cosa seria”, ha detto Crisanti. “Il secondo bisogna che gli studenti facciano la vaccinazione per l’influenza, perché a ottobre novembre o dicembre non vogliamo si crei una situazione caotica. Bisogna poi mettere i presidi nelle condizioni di non essere denunciati, prendere un atto di corresponsabilità con i genitori: si devono rendere conto che a scuola c’è un rischio aumentato e accettarlo. Infine, bisogna dare ai dirigenti scolastici la possibilità interdire accesso a scuola a bambini che risiedono in aree dove esistono i focolai”.

