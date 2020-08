TPI Fest! 2020, la seconda serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio.

La seconda serata del Festival ospiterà l’intervista del direttore Giulio Gambino al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Nella seconda parte della serata Andrea Crisanti (Professore ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova ), Luca Telese (giornalista e conduttore di In Onda), Annalisa Chirico (giornalista e scrittrice), Marco Revelli (sociologo), interverranno nel dibattito sull’epidemia di Coronavirus in Italia tra scienza e propaganda: “Fine emergenza mai”.

L’intervista al viceministro Pierpaolo Sileri

Ore 22.08. “Il virus c’è, il virus circola, ma molto poco grazie alle misure prese e alla chiusura dell’Italia ha fatto si che siano state salvate almeno 600mila vita. E a quelle che ancora oggi gli italiani prendono. Se per emergenza in senso medico ci riferiamo a una situazione critica e drammatica questa non c’è più. Ci sono aree con focolai che dobbiamo spegnere affinché non riparta un’epidemia in forma grave come successo a febbraio e marzo. Da quando è stato proclamato lo stato d’emergenza a oggi non è cambiato nulla: avere la proroga dello stato d’emergenza ci consente di lavorare on demand laddove necessario per bloccare una eventuale epidemia. Dobbiamo tenere alta la guardia ma pensare a una seconda ondata è difficile perché dubito che rivedremo nuovamente 1000 morti al giorno”.

TPI Fest! 2020 Una voce libera e senza padroni (Sabaudia 31 Luglio – 1 Agosto – 2 Agosto)

TPI Fest! è un festival aperto al confronto, libero e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole.

