Briatore ricoverato per Covid, la partita con i vip a Porto Cervo: da Bonolis a Mihajlovic, ecco chi c’era | FOTO

Briatore positivo al Coronavirus, la foto con Mihajilovic e Bonolis sul campo da calcetto

Sinisa Mihajlovic, Paolo Bonolis, l’ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, il commentatore Dario Marcolin e molti altri: eccoli i vip in posa al fianco di Flavio Briatore nella foto della partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi all’hotel Cala di Volpe a Porto Cervo il 15 agosto, condivisa dallo stesso imprenditore su Instagram. Proprio nei giorni in cui la polemica sull’aumento dei contagi in Sardegna tra le spiagge e il Billionaire infiammava l’isola.

E adesso che – dopo l’annuncio di Mihajlovic – anche Briatore è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato “in gravi condizioni” all’ospedale San Raffaele di Milano, aumenta la preoccupazione per gli altri vip che hanno trascorso il Ferragosto sul terreno da calcetto: in campo anche Fabio Rovazzi e Davide Bonolis, figlio di Paolo. “Lo sport, oltre che lavoro, e’ da sempre una passione, e un momento di condivisione e divertimento, soprattutto il calcio”, scriveva Briatore nel post condiviso sulla sua pagina social dopo la partita.

Negli ultimi giorni, l’ex team manager di Formula 1 è stato protagonista di una polemica con il Governo per le misure di contrasto al Coronavirus. Il suo noto locale in Costa Smeralda, è diventato un vero e proprio focolaio del Covid: 52 i contagiati scoperti nella giornata di ieri, dopo una serie di tamponi resi necessari dalle prime positività registrate nei giorni precedenti. In seguito ai contagi ma anche in ottemperanza alle nuove linee guida del Governo, il Billionaire è chiuso dallo scorso 17 agosto. Nel frattempo Briatore è stato protagonista di un acceso litigio a distanza con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, colpevole secondo l’imprenditore di aver emesso un’ordinanza restrittiva che ha “cancellato la musica in Costa Smeralda”.

