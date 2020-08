Berlusconi, Rovazzi, Della Valle: tutti i vip che ha incontrato Briatore nelle ultime due settimane

Berlusconi, Rovazzi, Della Valle: vip che Briatore ha incontrato in Sardegna

Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e adesso le autorità sanitarie dovranno tracciare i contatti che l’imprenditore ha avuto negli ultimi giorni soprattutto con altri vip, per intercettare altri possibili contagiati. L’ex team manager di Formula 1 ha passato le ultime settimane in Sardegna, in Costa Smeralda, proprio dove sorge il suo noto locale, il Billionaire. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, si vede che Briatore ha incontrato moltissimi vip durante la sua vacanza: da Silvio Berlusconi a Renzo Rosso, passando per Paolo Bonolis e Sinisa Mihajlovic. Persone che, adesso, dovranno sicuramente fare un tampone per accertare di non essersi infettate.

Emblematica, a questo proposito, la foto pubblicata sui social lo scorso 15 agosto da Briatore: una partita di calcetto a cui hanno preso parte anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna risultato positivo pochi giorni fa, l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle, il conduttore Mediaset Paolo Bonolis, l’ex calciatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parapiglia. Alla stessa partita, seppur non documentato dalle foto, hanno partecipato anche il cantante Fabio Rovazzi e il figlio di Bonolis, Davide.

Qualche giorno prima, Briatore aveva postato anche una foto con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, con tanto di didascalia: “Visita a un amico speciale”.

Sotto osservazione, ovviamente, anche i familiari di Briatore, compreso il figlio Falco Nathan, nato dalla love story dell’imprenditore con Elisabetta Gregoraci. Su Instagram c’è anche una foto di padre e figlio, insieme ad altri due ragazzi.

Tra i vip che hanno incontrato Briatore negli ultimi giorni e che adesso rischiano di essere contagiati dal Coronavirus c’è anche Renzo Rosso, imprenditore fondatore del marchio “Diesel”.

La notizia della positività di Briatore al Coronavirus è arrivata nella mattina di oggi dal settimanale L’Espresso, che spiega che l’imprenditore è ricoverato al San Raffaele di Milano “in gravi condizioni”.

