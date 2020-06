Crisanti attacca la Lombardia: “Mentre il Veneto si fermava, loro pensavano a far ripartire Milano”

“Veneto e Lombardia sono partite con lo stesso numero di casi, ma mentre noi in Veneto isolavamo, in Lombardia pensavano a far ripartire Milano”, è il j’accuse del virologo Andrea Crisanti che in diretta ad Agorà ha evidenziato come il Coronavirus si sia diffuso in modo molto diverso tra le due regioni.

#Coronavirus “Veneto e Lombardia sono partiti con lo stesso numero di casi, ma mentre noi in Veneto isolavamo, in Lombardia pensavano a far ripartire Milano” prof. Crisanti#agorarai pic.twitter.com/KlVSwLfro3 — Agorà (@agorarai) June 22, 2020

Secondo il professor Crisanti questa differenza fonda le proprie radici nel diverso approccio applicato dalle due regioni e nelle decisioni prese in fase emergenziale. Il modello Vo’ Euganeo, che lui stesso ha rivendicato più volte, doveva e poteva avere successo anche presso i lombardi che, invece, hanno temporeggiato consentendo al Coronavirus di proliferare e trovare deboli argini. Da qui l’espansione incontrollata.

Crisanti, come rivelano Francesca Nava e Veronica Di Benedetto Montaccini sempre su queste colonne, è stato nominato consulente tecnico d’ufficio della Procura di Bergamo nell’ambito delle indagini per epidemia colposa sulla mancata zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro e sulle eventuali negligenze commesse all’interno del presidio ospedaliero “Pesenti Fenaroli”, argomento su cui TPI ha pubblicato un’inchiesta in più parti. I dettagli dell’incarico e il numero di eventuali collaboratori su cui Crisanti potrà contare non sono ancora noti e saranno tema di discussione dell’incontro con i pm che avverrà a Bergamo nei prossimi giorni.

L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti:

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Zanardi, l'autore del video: "Non aveva il cellulare in mano. Una ruota si è mossa in modo strano" "Più contagi del previsto, così creiamo le condizioni per seconda ondata" Niccolò Zanardi: “Per tutti mio papà è un esempio di vita come sportivo. Per me lo è come padre”