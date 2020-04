“Dalla Regione Lombardia dicono che va tutto bene, ma io sono abbandonata da un mese senza tampone”

“Non mi dicono se sono ancora contagiosa o no. Sono abbandonata a me stessa senza visite a casa e senza tampone. E, nonostante i tristi numeri, dalla Regione continuano a dire che in Lombardia non sia successo niente“. Una testimonianza su cosa non ha funzionato nella sanità lombarda durante questa emergenza Coronavirus arriva dalla giornalista Gea Scancarello, contagiata dal Covid-19.

Coronavirus Regione Lombardia: “Io lasciata sola”

La donna sostiene di essere uno dei famosi casi di riattivazione del virus. “Potrei esserlo, ma non lo so – spiega – nessuno mi ha mai fatto un test. Né alla prima ondata, né ora che accuso nuovo malessere. E la Regione, che avrebbe tutto l’interesse a capire se il rischio esiste e come comportarsi, invece risponde, a mezzo del famoso numero per le emergenze 800.89.45.45: “Lo sa, i tamponi si fanno a discrezione. Ma arriveranno i sierologici: a pagamento o no, si vedrà”.

Il 12 marzo scorso Gea sviluppa i primi sintomi di Covid-19: affaticamento, diarrea, febbre debole. E la febbre che non sale mai oltre i 37,7 °C con la saturazione a 82. Ma la donna denuncia: “Telefono al mio medico di base e al numero unico regionale per l’emergenza: siamo, in quel momento, in pienissima crisi, le terapie intensive sono al collasso e con febbre a 37,5 °C nemmeno hanno il tempo di ascoltare quello che dici. Il numero verde mi invita a chiamare il medico di base; questi mi dice di restare a casa e di fargli sapere se peggiora. Il tampone non è nemmeno contemplato, nessuno mi richiama più”.

Il terrore che il virus sia ancora lì

La paura della riattivazione si manifesta sabato 18 aprile, quando con debolezza e affaticamento la donna comincia a pensare che il virus non se ne sia andato. “Sarebbe molto grave – dice indignata – per me, e per la sanità pubblica. Decido di aspettare un paio di giorni per vedere come evolvono le cose: magari è un semplice raffreddamento, un’allergia”. Quando Gea chiama il numero verde della Regione Lombardia l’operatore che risponde è totalmente inadeguato e impreparato e non le da nessuna informazione chiara né sul suo stato di salute, né su cosa deve fare per non essere pericolosa per gli altri. Niente tampone e niente visita.

“Il sistema Lombardia non ha funzionato”

Quella di Gea è una delle tante, troppe storie di contagiati non tracciati, non individuati nella Regione Lombardia. Avevamo già raccontato per esempio la testimonianza di Veronica Rebricca, anche lei abbandonata a se stessa senza tampone con il Coronavirus a Milano. Queste donne rimettono in discussione la narrazione dell’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il governatore Attilio Fontana, per cui “va tutto bene, non è successo niente”. Queste due testimoni sostengono entrambe, con parole simili: “Quanto riescano a essere lontani dalla realtà dei fatti lo dicono i numeri sotto agli occhi di tutti – metà dei morti nazionali sono qui, e a Milano i contagi continuano a crescere – ma lo dicono anche le vicende personali, più o meno drammatiche e troppo poco raccontate”.

