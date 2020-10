Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 65.952 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 338.398 cittadini italiani provocando 36.083 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

ore 07.00 – Benevento, focolaio in una scuola dell’infanzia: tre maestre positive – La scuola dell’infanzia “Ferrovia” (che fa parte dell’istituto “Moscati”), a Benevento, è stata chiusa su disposizione del sindaco della città Clemente Mastella, dopo che tre maestre sono risultate positive al Coronavirus. La chiusura è stata disposta fino al prossimo 17 ottobre. Nella nota del comune di Benevento si legge: “Tenuto conto che il corpo docente è costituito da 13 insegnanti, il verificarsi di 3 casi, in attesa degli esiti dell’accertamento diagnostico sui bambini frequentanti, posti in quarantena, è da considerarsi un cluster”.

Ore 06.30 – Crisanti: “Richiesta di tamponi è stata sottovalutata” – “La domanda di tamponi è stata sottovaluta”. Lo ha sottolineato il microbiologo Andrea Crisanti, in collegamento a ‘Piazza Pulita’. Da una parte, ragiona il professore di Microbiologia all’Università di Padova, “i tamponi sono fondamentali per la prevenzione, dall’altra perché c’è la necessità di farli per circoscrivere ed eliminare i focolai. Poi bisogna farli per fare screening di comunità. Ora, con l’apertura delle scuole e l’inizio di tutte le attività economiche abbiamo generato una quantità gigantesca di tampon che non è stata prevista. Ma avrebbe dovuto esserlo”. L’esperto ricorda di aver “presentato un piano due mesi fa che descriveva la situazione di adesso” e di aver proposto allora una soluzione: “A giugno – spiega – avremmo dovuto creare una muraglia invalicabile contro il virus investendo in sorveglianza e tracciamento, e facendo più comunicazione”.

Ore 06.00 – Bonomi: “Non possiamo permetterci un lockdown generalizzato” – “Non possiamo permetterci un lockdown generalizzato per questioni economiche e di prospettiva per il futuro”. Lo ha sottolineato a ‘Piazzapulita’ il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. “Le imprese hanno dimostrato capacità di mettere in sicurezza i luoghi di lavoro – ha osservato – ma soprattutto abbiamo riconvertito buona parte della produzione nei momenti di crisi emergenziale per la produzione dei dispositivi di protezione individuale”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino: 4.458 contagi e 22 morti: boom di casi in Campania – Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +3.678 registrato ieri: il totale sale così a 338.398. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere. Boom di casi in Campania, dove i nuovi casi registrati sono 757 a fronte di 9.925 tamponi, per un totale di 8.950 attualmente positivi. Qui il bollettino completo.

Sileri: “Virus crescerà ancora, rispettare regole” – “Più che impennata, la chiamerei una salita controllata dei contagi”. Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. “Il trend è sicuramente in crescita – ha affermato Sileri – ma la crescita è molto lenta. Nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci che i casi salgano ulteriormente”. “Riduciamo la quarantena da contatto a 7-10 giorni, non mi riferisco alla quarantena dei positivi al Covid che a esempio è stata ridotta a 7 giorni in Francia, ma a quella dei contatti dei positivi”. Per Sileri si tratta di “una quarantena che tiene chiusi a casa decine di migliaia di italiani che in molti casi non hanno il Covid”.

All’Inter positivi anche Nainggolan e Gagliardini – Gli interisti Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini sono positivi al coronavirus. Lo ha confermato la società. Il contagio è stato accertato in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato, e segue quello di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, portando a quattro il numero dei giocatori dell’Inter positivi.

Coronavirus in Italia, ultime notizie: un positivo nello staff, Sassoli in autoisolamento – “Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff risultato oggi positivo al Covid 19. Sto bene e non ho sintomi. Conformemente alle regole mi metto in autoisolamento per i giorni necessari ad effettuare i necessari controlli”. Lo annuncia il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Gualtieri: “Evitare il lockdown si può, ma serve uno sforzo” – “Noi pensiamo di poter evitare un lockdown ma questo richiede che davvero tutti i cittadini facciano uno sforzo aggiuntivo di precauzione, di rigorosa adozione di tutte le raccomandazioni e delle norme, che anche oggi abbiamo cercato di rafforzare, di sicurezza, di distanziamento, di uso della mascherina, di igiene di prevenzione. È l’unica strada per evitare delle misure restrittive, ma è importante un grande sforzo da parte di tutti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la registrazione della trasmissione ‘Restart-l’Italia ricomincia da te’ su Rai2, condotto da Annalisa Bruchi, in onda stasera. Secondo il ministro “bisogna assolutamente non smarrire il focus dell’attenzione”, è “quindi davvero decisivo come tutti noi ci comporteremo nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

