Covid, 4.458 contagi e 22 morti: boom di casi in Campania

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 ottobre: morti, contagi, guariti

Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +3.678 registrato ieri: il totale sale così a 338.398. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, contro le 31 di ieri.

È di 65.952 persone attualmente positive (+3.376), 36.083 morti (+22), 236.363 guariti (+1.060), per un totale di 338.398 casi (+4.458), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere: dei 65.952 pazienti attualmente positivi, 3.925 sono ricoverati con sintomi (+143), 358 sono in terapia intensiva (+21) e 61.669 sono invece in isolamento domiciliare (+3.212). I tamponi effettuati hanno stabilito un nuovo record, perché si tratta di 128.098 a fronte dei circa 125mila di ieri.

Si registra un boom di casi in Campania, dove i nuovi casi registrati sono 757 a fronte di 9.925 tamponi, per un totale di 8.950 attualmente positivi. A seguire la Lombardia con 683 nuovi contagi e poi il Veneto con 491 casi. In ben dodici regioni si registrano più di 100 nuovi casi. Le 22 vittime sono distribuite tra Veneto (6), Lazio (6), Sicilia (3), Lombardia (1), Emilia Romagna (1), Campania (1), Puglia (1), Abruzzo (1), Sardegna (1) e Umbria (1).

