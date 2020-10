Obbligo mascherina: tutte le regole in vigore già da domani

Il governo è orientato a far slittare di una settimana il Dpcm per le nuove norme di contrasto al Covid. Nel frattempo, verrebbe prorogato di una settimana il dpcm attualmente in vigore, per evitare un vuoto normativo. Viene però salvato ed è entra in vigore l’obbligo di mascherina. È la soluzione trovata dal governo dopo la mancanza del numero legale in Parlamento per l’approvazione del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte aveva annunciato di voler “condividere con tutti i partiti”.

Vengono dunque prorogate le misure in vigore e lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il provvedimento prevede sanzioni per chi non indossa la mascherina all’aperto e per chi viola il divieto di assembramento. Il Cdm per la proroga al 31 gennaio dello stato d’emergenza e per il varo del nuovo Dpcm con le misure anti-Covid è atteso alle 11 di oggi, mercoledì 7 ottobre, dopo il voto della Camera in programma alle 10.

Tra una settimana ci sarà il nuovo Dpcm forse con ulteriori strette, se la situazione dovesse peggiorare. Perché, come ha detto in Parlamento il ministro Speranza, “l’Italia per ora sta meglio” di altri Paesi europei, “ma non dobbiamo farci illusioni immaginandoci di esserne fuori: c’è una fase di peggioramento oggettivo da nove settimane e questa volta la crescita dei contagi è generalizzata, riguarda tutte le Regioni. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza e dobbiamo alzare il livello di guardia”.

In caso di un pericoloso aggravamento dei contagi da Covid 19 il Governo potrebbe optare per delle “chiusure selettive”, si legge nella bozza della NaDef che approderà in cdm. “Nello scenario di rischio, a differenza di quanto ipotizzato nello scenario tendenziale, la ripresa dei contagi osservata a partire da agosto si aggraverebbe sensibilmente nei mesi finali del 2020, portando anche al raggiungimento di livelli di guardia in termini di ricoveri ospedalieri. Ciò – si legge nel paragrafo dedicato al cosiddetto ‘scenario avverso’ – indurrebbe il Governo a reintrodurre chiusure selettive di alcuni settori e misure di distanziamento sociale”.

Obbligo di mascherina all’aperto: le sanzioni per chi non la indossa

L’obbligo di mascherina all’aperto entra in vigore già da oggi: una decisione che alcune Regioni, come Lazio, Sicilia e Campania, avevano già adottato sul territorio regionale e che ora sarà estesa su tutto il Paese e per l’intero arco della giornata. Come spiega Anna Ditta sempre da queste colonne, le mascherine all’aperto non saranno sempre obbligatorie. “Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se si va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se si è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti”, ha spiegato la sottosegretaria Zampa. Il “mancato rispetto delle misure di contenimento”, prevede il decreto, “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”.

Gli obblighi dei gestori dei locali

Come accaduto già nei mesi precedenti, i gestori dei locali commerciali sono obbligati a far rispettare i divieti, chi non lo farà rischia la multa da 400 a 1.000 euro, ma non solo. Si potrebbe subire anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

C’è poi un ultimo tema che viene chiarito nel decreto: quello delle Regioni. Per evitare nuovi casi di conflitti con le amministrazioni locali, il governo infatti ha chiarito come gestire questo decreto. Se le norme di una regione sono più stringenti, allora valgono quelle norme. Se sono più rilassate allora prevale il decreto. Con la speranza che poi si chiarisca caso per caso, al momento l’esempio più facile è quello del Lazio, dove appunto le norme regionali sono più stringenti e quindi prevarranno sul decreto del governo.

Tampone obbligatorio: quando è previsto

Con un’ordinanza che sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Repubblica Ceca dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Attualmente l’obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

