CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 35 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 6 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump dimesso dall’ospedale: torna alla Casa Bianca e si toglie la mascherina – Nella serata di ieri, il presidente Usa Donald Trump è stato dimesso dall’ospedale militare Walter Reed dove era stato ricoverato per il Covid. Non ha risposto alle domande dei giornalisti e si è diretto verso l’elicottero Marine One. Una volta arrivato alla Casa Bianca, si è fermato sul patio del South Lawn, davanti alla porta aperta con le bandiere, si è tolto la mascherina e ha salutato con la mano.

Ore 06.30 – Argentina, in 24 ore oltre 11 mila i nuovi casi – L’Argentina ha superato la cifra di 800.000 casi di coronavirus: solo ieri quelli nuovi sono stati 11.242 e 452 morti per un totale di 21.468 morti dall’inizio della pandemia. La provincia di Buenos Aires rimane il distretto con il maggior numero di casi (440.405, di cui 4.471 registrati lunedì), seguita dalla capitale del paese, con 129.958 casi confermati, di cui 684 registrati oggi. La provincia di Buenos Aires e la città di Buenos Aires sono passate da una concentrazione di oltre il 90% dei nuovi casi nel mese di maggio ad una percentuale vicina al 50% a causa della forte crescita dei contagi in diverse zone all’interno del paese. La provincia di Santa Fe (centro-orientale) ha registrato 1.670 nuovi casi e Córdoba (centrale) ne ha avuti 1.188. Attualmente, 3.978 persone con diagnosi confermata di Covid-19 sono in terapia intensiva, 28 in più rispetto al giorno precedente.

Ore 06.00 – Biden: “Le mascherine contano, salvano la vita” – “Spero che il presidente, con tutto quello che ha passato, comunichi la giusta lezione al popolo americano: “Le mascherine contano, salvano la vita”. Così Joe Biden via Twitter, commentando il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump dall’ospedale dove era stato ricoverato per il Covid. Il tycoon, al suo arrivo, la prima cosa che ha fatto è stato togliersi la mascherina.

Usa: positiva portavoce Casa Bianca – La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. È asintomatica e si è messa in isolamento. La McEnany in un comunicato ha sottolineato di essere “risultata negativa più volte, ogni volta da giovedì”. Pur non avendo mostrato sintomi, si è sottoposta nuovamente a tampone, che stavolta è risultato positivo. “Nessun reporter, producer o membro della stampa è stato indicato come vicino dall’Unità medica della Casa Bianca” ha aggiunto, precisando che non era a conoscenza della positività di Hope Hinck, collaboratrice del presidente Trump, prima di tenere un briefing con la stampa giovedì scorso.

Stime Oms, 10% abitanti pianeta contagiato – “Le nostre stime migliori ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale”, vale a dire oltre 20 volte di più di quanto oggi diagnosticato, “potrebbe essere contagiato” dal nuovo Coronavirus. Lo ha dichiarato Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), durante una sessione speciale del board esecutivo. Le stime Oms, secondo quanto riporta Associated Press, ammonterebbero a 760 milioni di casi sulla base di una popolazione mondiale di 7,6 miliardi di persone. Al momento, secondo il conteggio della John Hopkins University, il numero totale di infezioni confermate è di oltre 35 milioni. Leggi la notizia completa.

Von der Leyen, il risultato del tampone: è negativo – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ricevuto il risultato del tampone effettuato dopo aver partecipato a una cena in cui era presente una persona che ha scoperto di essersi poi contagiata. Il tampone di von der Leyen è negativo: a dichiararlo è il suo capo ufficio stampa, Eric Mamer, su Twitter. “La presidente – si legge – rimarrà in auto-isolamento fino all’intera giornata di domani, come previsto dalle norme di sicurezza sanitaria”.

Francia, da oggi a Parigi bar chiusi e stretta per i ristoranti – Francia in stato di massima allerta dopo gli oltre 12mila casi di Coronavirus registrati l’altro ieri. Situazione di emergenza soprattutto a Parigi, dove il prefetto Didier Lallement ha annunciato che da oggi, 6 ottobre, saranno in vigore nuove misure restrittive. Tutti i bar saranno chiusi, mentre i ristoranti potranno rimanere aperti nel rispetto di un rigido protocollo sanitario che sarà annunciato in giornata. Inoltre, sarà vietata la vendita di alcolici dopo le 22, come anche le feste, i congressi e le fiere. I club sportivi e fitness rimarranno chiusi. I luoghi culturali, i teatri, i cinema e i musei “potranno proseguire le loro attività secondo le norme vigenti”. Resta attivo anche il servizio di trasporto pubblico. Le nuove misure saranno in vigore nei prossimi 15 giorni. La decisione è arrivata dopo che nei giorni scorsi la città di Parigi ha superato tutti e tre i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse: il tasso di incidenza è di 260 contagi ogni 100mila persone, tra gli over 65 questo dato è salito a 110 (limite a 100), nei reparti di rianimazione i malati Covid occupano il 36 per cento dei posti letto (limite al 30 per cento).

Regno Unito supera i 500 mila contagi da Covid, Bojo vede “duro inverno” – Il Regno Unito, il Paese in Europa più colpito dalla pandemia da Covid-19, ha superato la soglia dei 500mila casi positivi al nuovo coronavirus. L’improvviso picco è stato attribuito dalle autorità a un problema tecnico, che ha fatto lievitare i contagi negli ultimi giorni: nell’ultimo bilancio diffuso l’altro ieri sera, i casi risultati positivi al virus nelle ultime 24 ore erano 22.961, oltre 10 mila in più rispetto ai dati del giorno prima, che ammontavano a 12.872. E già la cifra di lunedì era lievitata rispetto ai dati del resto della settimana, che si aggiravano in media tra i 6mila e i 7mila al giorno.

