Oms: “Il 10% della popolazione mondiale contagiato dal Coronavirus”

Il 10% della popolazione mondiale potrebbe essere contagiato dal Coronavirus: lo afferma Michael Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Oms, durante una sessione speciale del board esecutivo. Secondo Ryan infatti “Le nostre stime migliori ci dicono che circa il 10% della popolazione mondiale – vale a dire oltre 20 volte il numero di casi confermati – potrebbe essere contagiato dal Covid-19”. L’esperto ha dichiarato che le cifre variano dalle aree urbane a quelle rurali, ma che alla fine significa che “la stragrande maggioranza del mondo rimane a rischio”. Il membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche aggiunto che la pandemia “continuerà a evolversi”, ma anche che ora esistono diversi strumenti per sopprimere la trasmissione e salvare vite umane.

“Molte morti sono state evitate e molte più vite possono essere protette” ha affermato Michael Ryan, aggiungendo che il mondo sta andando incontro a un periodo molto complicato: “La malattia continua a diffondersi. È in aumento in molte parti del mondo”. Le stime Oms, secondo quanto riporta l’Associated Press, ammonterebbero a 760 milioni di casi sulla base di una popolazione mondiale di 7,6 miliardi di persone. Al momento, secondo il conteggio della John Hopkins University, il numero totale di infezioni confermate è di oltre 35 milioni.

