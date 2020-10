Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania positivi al Covid-19

Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie, la first lady Melania, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso Trump attraverso il suo profilo Twitter. “Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo” ha scritto il presidente Usa sui social.

“Ci sentiamo bene ed io ho posticipato tutti gli impegni. Per favore assicuratevi di essere al sicuro e ne usciremo insieme” ha scritto la first lady Melania Trump sui social, mentre il medico della Casa Bianca ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute dei due comunicando che “il presidente e la first lady stanno entrambi bene al momento e hanno in programma di rimanere alla Casa Bianca durante la loro convalescenza”. Sean Conley, medico personale di Trump, ha inoltre aggiunto: “Io e il team medico della Casa Bianca manterremo un controllo vigile”.

Donald Trump e sua moglie Melania si sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus dopo che la stretta collaboratrice del presidente, Hope Hicks (qui il suo profilo), è risultata positiva al Covid-19. Anche in questo caso era stato lo stesso presidente Usa a dare la notizia affermando che la sua collaboratrice “che ha lavorato duramente senza neppure prendersi un piccolo break è appena risultata positiva al Covid-19. Terribile!. La first lady e io stiamo aspettando i risultati dei nostri test e nel frattempo inizieremo il nostro processo di quarantena”.

Successivamente, Trump, sempre parlando della Hicks ha aggiunto: “È una lavoratrice. Indossa molto le mascherine, ma è risultata positiva. Trascorro molto tempo con lei così come la first lady e lei è incredibile”. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, Hope Hicks è stata vista salire a bordo del Marine One senza mascherina insieme a Jared Kushner, genero e advisor del presidente, e a Dan Scavino, vice capo della comunicazione. La donna, inoltre, ha viaggiato con il presidente Usa a bordo dell’Air Force One in occasione del dibattito televisivo che si è svolto a Cleveland contro lo sfidante democratico Joe Biden.

La positività di Donald Trump al Covid-19 arriva in piena campagna elettorale per le presidenziali, in programma il 3 novembre 2020. La notizia ha avuto subito delle ripercussioni sulla campagna elettorale del presidente uscente, che è stato costretto ad annullare il viaggio in Florida, previsto per la giornata di venerdì 2 settembre. Trump è stato aspramente criticato per come ha gestito l’epidemia di Coronavirus negli Usa, che al momento sono il primo Paese al mondo sia per numero di contagi che di decessi. Negli States, infatti, si registrano oltre 7 milioni di infezioni e più di 200mila morti.

Trump positivo al Covid: le reazioni

“Ci uniamo a milioni di persone che in tutta l’America stanno pregando per la piena e pronta guarigione” del presidente Trump e della first lady Melania. “Dio li benedica”. Lo scrive su Twitter il vicepresidente Usa Mike Pence inviando con la moglie Karen “affetto e preghiere” alla coppia presidenziale. Un augurio di pronta guarigione è arrivato anche dal premier indiano Narendra Modi, mentre il governo britannico ha espresso solidarietà ai due attraverso le parole del ministro dell’Edilizia abitativa Robert Jenrick che a Sky ha dichiarato: “Tutti noi vogliamo inviare i nostri migliori auguri di pronta guarigione al presidente Trump, alla first lady e alla famiglia Trump tutta” aggiungendo anche “Sappiamo cosa vuol dire. Noi abbiamo avuto il premier positivo al Covid, mettendo da parte la politica, tutti noi vogliamo vedere lui e sua moglie riprendersi presto”. Lo stesso Boris Johnson, poco dopo, ha scritto sul suo profilo Twitter: “I miei migliori auguri al presidente Trump e alla first lady. Spero che entrambi avranno una pronta guarigione dal Coronavirus”.

Notizia in aggiornamento

