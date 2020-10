Donald Trump positivo al Covid-19: quali sono le sue condizioni di salute

Il presidente Usa Donald Trump è risultato positivo al Covid-19 insieme alla moglie Melania: ma quali sono le loro condizioni di salute? Al momento le informazioni a riguardo non sono moltissime. Non è chiaro, infatti, se i due siano asintomatici o se abbiano sviluppato dei sintomi dopo aver contratto il Coronavirus. Sean Conley, medico personale di Trump, ha diffuso un comunicato alle agenzie confermando il contagio da Covid-19 del presidente Usa e della first lady e aggiungendo che i due “stanno entrambi bene”. Sulla nota stampa, infatti, si legge che: “Il presidente e la first lady stanno entrambi bene al momento e hanno in programma di rimanere alla Casa Bianca durante la loro convalescenza”.

Il dottore, inoltre, ha aggiunto: “Io e il team medico della Casa Bianca manterremo un controllo vigile. Mi aspetto che il presidente continui a svolgere i suoi doveri senza interruzione, mentre si riprende e vi terrò aggiornati su ogni sviluppo futuro”. Anche la first lady Melania Trump ha parlato delle sue condizioni di salute e di quelle del marito Donald scrivendo sui social che entrambi si sentono bene. Il presidente Usa e sua moglie si sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus dopo aver scoperto che Hope Hicks (qui il suo profilo), stretta collaboratrice di Trump, aveva contratto il Covi-19.

A dare la notizia della positività della Hicks era stato lo stesso Trump, il quale sui social ha scritto che la sua collaboratrice “che ha lavorato duramente senza neppure prendersi un piccolo break è appena risultata positiva al Covid-19. Terribile!. La first lady e io stiamo aspettando i risultati dei nostri test e nel frattempo inizieremo il nostro processo di quarantena”.

