Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie, la first lady Melania, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso Trump attraverso il suo profilo Twitter. “Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo” ha scritto il presidente Usa sui social.

In piena campagna elettorale, quando manca soltanto un mese al voto che tiene il mondo col fiato sospeso, chi può aver contagiato Trump e consorte? Qualche ora prima di annunciare la positività al Covid, sempre Trump aveva confermato che Hope Hicks, una delle più fidate consigliere del presidente, è risultata positiva al Coronavirus. Una notizia che preoccupava molto, perché sia martedì che mercoledì la donna aveva volato al fianco del presidente – manco a dirlo, senza mascherina – accompagnandolo prima a Cleveland dove si è tenuto il primo dibattito televisivo di questa campagna 2020. Poi a Duluth, Minnesota, dove Trump aveva tenuto uno dei suoi comizi all’aperto.

Chi è Hope Hicks, la consigliera di Trump che potrebbe aver contagiato la coppia presidenziale

Hicks, ex modella di 31 anni, è stata capo della comunicazione della Casa Bianca. Nel 2018 esce di scena dopo aver ammesso di aver mentito all’intelligence per proteggere il presidente. Fedelissima della prima ora, amica intima della “First Daughter” Ivanka, in passato si era occupata delle public relation della Trump Organization e nel 2016 era stata portavoce della prima campagna presidenzale e poi direttrice delle comunicazioni strategiche. Da qualche mese Trump l’aveva richiamata al suo fianco, proprio per dare una mano nella nuova campagna. E lei la settimana scorsa è stata sempre al suo fianco.

Hicks è stata vicinissima a Trump fino a poche ore prima di scoprire la sua positività: quando, probabilmente, era già contagiosa. Hicks negli ultimi giorni ha viaggiato ripetutamente con Trump, accompagnandolo sull’Air Force One e sul Marine One in molti dei suoi appuntamenti, incluso il dibattito contro Joe Biden a Cleveland. I video del giorno del dibattito mostrano Hicks camminare senza mascherina verso il Marine One vicino a Stephen Miller e Jared Kushner, il genero-consigliero di Trump. Eppure Hicks, secondo quanto riferito da alcune fonti della CasaBianca, era una delle poche nell’amministrazione che di tanto in tanto indossava la mascherina durante le riunioni.

