Facebook e Twitter rimuovono il post di Donald Trump in cui il presidente Usa sostiene che l’influenza stagionale è più letale del Covid. Il portavoce di Facebook Andy Stone ha confermato alla Cnn la rimozione del post perché violava “le regole sulla disinformazione”, mentre i vertici di Twitter si sono rifiutati di commentare la vicenda. Trump, tornato alla Casa Bianca nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre dopo il ricovero in ospedale a causa del Coronavirus, aveva scritto sui social: “La stagione dell’influenza sta arrivando! Molte persone ogni anno, a volte oltre 100mila, nonostante il vaccino, muoiono per l’influenza. Chiuderemo il Paese? No, abbiamo imparato a conviverci, così come stiamo imparando a vivere con il Covid, nella maggior parte delle popolazioni molto meno letale!!!”.

Se Facebook ha completamente rimosso il post, su Twitter le frasi di Trump sono state oscurate, ma visibili cliccando su “visualizza”, e anticipate dalla seguenti parole: “Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose relative a Covid-19. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere nell’interesse del pubblico che il Tweet rimanga accessibile”.

