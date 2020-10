Sono scoppiate accese polemiche negli Usa per il tour in macchina, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center, del presidente statunitense Donald Trump, che nonostante sia positivo al Covid-19 ieri sera ha deciso di ignorare le linee guida sanitarie e lasciare la quarantena per salutare i suoi sostenitori. Sul Suv con il presidente erano presenti anche diversi agenti dei servizi segreti, che sono già stati esposti al rischio per i contatti con lui nei giorni prima del ricovero, ma la scelta ha destato sconcerto e preoccupazione. E c’è chi sottolinea che il presidente non ha capito la gravità del contagio né la pericolosità di un virus che negli Stati Uniti ha contagiato 7 milioni di persone.

Il giro in Suv del presidente al terzo giorno di ricovero all’ospedale militare di Washington era “del tutto superfluo” e ha contribuito a mettere “a rischio le vite delle persone che erano in auto con lui”, agenti dei servizi segreti compresi, sostiene James P. Phillips, medico del Walter Reed, che su Twitter ha definito l’uscita in auto organizzata dal presidente ieri per salutare i suoi sostenitori una “follia“.

“Ogni singola persona che era nel veicolo durante quel giro presidenziale completamente inutile deve essere messa in quarantena per 14 giorni“, ha scritto il medico su Twitter. “Potrebbe ammalarsi. Può morire. Per un teatrino politico. Gli è stato ordinato da Trump di mettere a rischio le loro vite per un teatro. Questa è follia”.

La Casa Bianca ha sottolineato che per garantire la sicurezza di coloro che ieri erano in auto con Trump, uscito dall’ospedale per salutare i suoi sostenitori, sono state prese tutte le “precauzioni appropriate” . “Lo spostamento è stato autorizzato dal team di medici come sicuro”, ha aggiunto il vice portavoce Judd Deere.

“Sto per fare una piccola visita a sorpresa, forse arriverò lì prima che possiate vedermi”, aveva detto in un video pubblicato su Twitter il presidente qualche minuto prima. Poco dopo Trump veniva immortalato sul sedile posteriore della sua auto blindata, con la mascherina, mentre gli altri occupanti dell’abitacolo – l’autista insieme ai membri del Secret Service – indossano camici, mascherine robuste e occhiali protettivi.

Come ha sottolineato Phillips, tuttavia “il Suv presidenziale non è solo a prova di proiettile, ma ermeticamente sigillato contro gli attacchi chimici. Il rischio di trasmissione di Covid all’interno è alto come se non si fossero seguite le procedure mediche. L’irresponsabilità è sbalorditiva. I miei pensieri vanno agli agenti del Secret Service costretti a farlo”, ha commentato il medico.

Mentre Trump potrebbe essere dimesso già oggi dopo una valutazione dei medici del Walter Reed Hospital, oggi dalla Casa Bianca è arrivata la notizia di un’altra persona dello staff risultata positiva. Si tratta della portavoce Kayleigh McEnany, che ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus, di essere asintomatica e di essersi messa in isolamento. Intanto la firts lady Melania, anche lei contagiata e in quarantena alla Casa Bianca, ha fatto sapere che non andrà a trovare il marito, per non mettere a rischio chi l’accompagna.

