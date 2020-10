Stati Uniti, l’ultimo sondaggio politico: Biden davanti a Trump di 10 punti

La malattia non gioca a favore della popolarità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La maggioranza degli americani pensa che Trump avrebbe potuto evitare il contagio se avesse considerato il virus più seriamente: questo quanto risulta almeno da un sondaggio Reuters/Ipsos. Secondo la rilevazione – che è stata fatta tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quindi dopo l’annuncio che il presidente si era contagiato, il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha a suo favore il vantaggio più ampio dell’ultimo mese: tra gli adulti che dovrebbero votare alle elezioni del 3 novembre, il 51 per cento è a favore di Biden, mentre il 41 per cento per Trump (un 4 per cento sceglie invece un terzo candidato e un altro 4 per cento si dichiara indeciso). Il vantaggio di 10 punti di Biden su Trump è di 1 o 2 punti in più rispetto a quello che aveva nelle scorse settimane. Il sondaggio politico mostra “poche indicazioni di un’effusione di sostegno a favore del presidente che vada oltre il nucleo duro dei sostenitori di Trump”, scrive Reuters.

Gli americani e la pandemia di Covid 19

Gli americani continuano a essere molto preoccupati per la pandemia, il sondaggio mostra che il 65 per cento – nel dettaglio 9 su 10 fra gli elettori democratici registrati, 5 su 10 invece fra i repubblicani – concordano sul fatto che “se il presidente Trump avesse preso il coronavirus più seriamente, probabilmente non si sarebbe ammalato”. Appena il 34 per cento crede che Trump stia dicendo la verità, contro il 55 per cento convinto del contrario e un 11 per cento di indecisi. Inoltre il 57 per cento degli americani interpellati disapprova la gestione della pandemia da parte dell’amministrazione Trump, 3 punti in più della scorsa settimana.

Leggi anche: “Il peggior dibattito di sempre”: la sfida fra Trump e Biden non aiuta gli elettori a scegliere

Potrebbero interessarti Nagorno-Karabakh: nuovi bombardamenti sulla capitale Stepanakert Trump, il medico personale: "Ha continuato a migliorare". Possibili dimissioni domani Trump, medico Casa Bianca: "Non è ancora fuori pericolo"