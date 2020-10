Trump minimizza: “Non abbiate paura del Covid. Stasera via da ospedale”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascerà questa sera alle 18.30 ora locale (le 00.30 in Italia) il Walter Reed Hospital, l’ospedale dove è ricoverato da tre giorni dopo essere risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia è stato lo stesso Trump su Twitter. “Mi sento davvero bene”, ha scritto il presidente Usa. “Non abbiate paura del Covid. Non lasciategli dominare la vostra vita”, ha aggiunto, minimizzando ancora l’epidemia che negli Stati Uniti ha colpito 7 milioni di persone.

“Lascerò il grande Walter Reed Medical Centet oggi alle 18:30”, ha annunciato anticipando la conferenza stampa dei medici sul suo stato di salute. “Abbiamo sviluppato, sotto l’amministrazione Trump – ha tenuto a sottolineare – alcuni farmaci davvero grandiosi e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa“.

Il presidente rispetta tutti gli standard di salute “perché possa essere dimesso in sicurezza” dall’ospedale militare Walter Reed. Lo ha detto il suo medico, Sean Conley, segnalando che Trump non ha problemi respiratori collegati al Coronavirus che ha contratto.

La notizia, preannunciata ieri dai medici, era attesa per oggi. Sempre nella giornata di oggi dalla Casa Bianca è arrivata la notizia di un’altra persona dello staff risultata positiva. Si tratta della portavoce Kayleigh McEnany, che ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus, di essere asintomatica e di essersi messa in isolamento. Anche due membri dello staff della portavoce, Chad Gilmartin e Karoline Leavitt, sono risultati positivi al test, secondo quanto scrive la Cnn citando due fonti. Leavitt è risultata positiva qualche giorno fa e Gilmartin nelle ultime 24 ore, anche se la cronologia esatta non è stata ancora chiarita.

Nelle ultime ore, inoltre, Trump è finito al centro di una polemica per il tour in macchina che ha tenuto ieri all’esterno dell’ospedale, lasciando la quarantena per salutare i suoi sostenitori. Il tycoon è stato accusato da un medico di aver messo “a rischio le vite” delle persone che erano in auto con lui.

