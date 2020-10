Lopalco: “Forma più grave di Coronavirus dopo aver avuto l’influenza”

Nell’Italia che affronta la seconda ondata del Coronavirus, continua il dibattito sull’importanza del vaccino contro l’influenza, per cui TPI ha avviato una campagna e una raccolta firme su Change.org. Un’importante opinione al riguardo è arrivata, ieri sera, da Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia. In collegamento con Piazzapulita, su La7, Lopalco ha spiegato perché quest’anno ancora di più è particolarmente importante vaccinarsi contro l’influenza: “Non è una malattia banale – ha detto a Corrado Formigli – ma anzi può causare forme gravi in particolari situazioni e categorie a rischio. Ogni anno, già solo per l’influenza, gli ospedali si intasano. Immaginatevi cosa può succedere se si sta abbattendo in contemporanea sul sistema sanitario”.

Ma non è solo questo. Lopalco ha anche sottolineato come chi prende l’influenza, una volta guarito, sia particolarmente vulnerabile alle altre patologie. “Esistono anche evidenze – ha continuato Lopalco – anche se non molto robuste, che dicono che dopo aver avuto l’influenza, se infettati, si potrebbe avere unaforma di Covid più grave durante la fase di immunodepressione. Dobbiamo comunque evitare che queste due malattie si abbattano contemporaneamente sul sistema sanitario”.

