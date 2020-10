Salerno, professore prende a schiaffi alunno che non indossa la mascherina – VIDEO

Sta facendo molto discutere il video di un professore che, in un istituto di Salerno, schiaffeggia l’alunno che non indossa la mascherina. “Sbagli tu e sbaglio pure io”, dice il professore nel filmato mentre sferra lo schiaffo al suo allievo quindicenne seduto. Secondo quanto si apprende, il ragazzo aveva protestato perché non voleva indossare la mascherina in aula, sostenendo che rispettando la distanza di sicurezza dai propri compagni non avrebbe avuto bisogno di portarla: da qui la reazione violenta del docente. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

