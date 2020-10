Ricciardi a TPI: “In Campania siamo sul filo del rasoio, paura per saturazione posti letto”

“La situazione in Campania è preoccupante e deve essere affrontata con grande decisione. Siamo su una lama di un rasoio: sospesi tra riabbassare questa curva epidemica o avere problemi di pressione importante sul sistema sanitario”. Lo spiega a TPI Walter Ricciardi, super-consulente del Ministero della Salute e rappresentante italiano al Consiglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ricciardi, napoletano, fa il punto sulla situazione in Campania, dove i contagi da settimane sono in aumento (quelli accertati oggi, mercoledì 7 ottobre, sono stati 544) e le strutture sanitarie iniziano ad andare in affanno.

Professore, negli ospedali campani iniziano a scarseggiare i posti Covid, dobbiamo preoccuparci?

Il sistema sanitario campano ha retto fino a questo momento, ma, se non si tiene sotto controllo, la curva epidemica può creare problemi di saturazione. A me non preoccupano tanto i posti in terapia intensiva, perché oggi sappiamo curare meglio il Covid e lo sappiamo diagnosticare prima. Ciò che spaventa è la saturazione dei posti letto in generale: sono pazienti che vanno gestiti con una serie di cautele (Leggi anche: All’ospedale Cotugno di Napoli esauriti i posti Covid, il direttore a TPI: “Più preoccupato ora che a marzo”).

Come dovrebbe agire la Regione?

C’è bisogno di attrezzare dei reparti per pazienti infettivi e di non farli incrociare con pazienti non infettivi. Il problema è la pressione sulla diagnostica e sulle terapie sub-intensive.

La Campania aveva gestito bene la prima ondata, ora sembra in affanno. Cosa è successo secondo lei?

Questo è un virus che non ha confini. Probabilmente la Campania, con il Lazio e la Sardegna, sono state le regioni più interessate da una mobilità di ragazzi tornati dalle vacanze che hanno cominciato a contagiare le loro famiglie. E chiaramente, a cascata, si è messo in moto un meccanismo di contagio. Va anche detto che la Campania, così come il Lazio e la Sardegna, è una regione debilitata da anni di tagli e carenze di organico, quindi è molto più in affanno rispetto alle regioni del Nord, che questi tagli non li hanno avuti.

E ora che succede?

Le Asl campane sono sotto pressione, la Campania è una delle regioni che ha scaricato meno l’app Immuni, si sta sotto il 10%. Si corre il rischio di perdere il tracciamento dei focolai e che l’epidemia si diffonda in modo difficile da controllare. E non è ancora arrivata l’influenza: quando accadrà, si sommerà questa situazione del Covid all’influenza e anche delle altre sindromi, come le sindromi para-influenzali, e sarà critica.

Leggi anche: Covid, boom di contagi e ospedali in affanno: la Campania sotto assedio. Cosa sta succedendo

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, 3.678 nuovi contagi e 31 morti. Record di tamponi Il padre di Viviana Parisi: “Mia figlia è stata uccisa, indagini superficiali” Vaccini, presidente medici milanesi: "Si stanno creando sanità di serie A e di serie B"