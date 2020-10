Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 7 ottobre: morti, contagi, guariti

Nuovo sensibile aumento per i contagi da Covid nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, infatti, sono 3.678 i nuovi casi a fronte dei 2.677 di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 31, a fronte dei 28 di ieri. Nuovo record anche per i tamponi: 125.314. Di seguito, nel dettaglio, i dati emersi dal bollettino di mercoledì 7 ottobre 2020.

È di 62.576 persone attualmente positive (+2.442), 36.061 morti (+31), 235.303 guariti (+1.204), per un totale di 333.940 casi (+3.678), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 62.576 pazienti attualmente positivi, 3.782 sono ricoverati con sintomi (+157), 337 sono in terapia intensiva (+18) e 58.457 sono invece in isolamento domiciliare (+2.267).

Oggi, come detto, si registra un vero e proprio boom di nuovi casi con i contagi giornalieri che superano quota 3mila (3.678 per la precisione contro i 2.677 registrati nella giornata di ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi si registra la cifra record di 125.314 test realizzati (ieri erano stati 99.742), mentre aumentano, rispetto al giorno precedente, sia i ricoveri ordinari che quelli nei reparti di terapia intensiva. La Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi è la Campania, che ha la metà dei posti letto di terapia intensiva già occupati, con 544 contagi, seguita dalla Lombardia con 520, dal Veneto con 375 nuovi contagi e da Lazio e Toscana, rispettivamente con 357 e 300 casi.

