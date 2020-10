Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 ottobre: morti, contagi, guariti

Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 5.372 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +4.580 registrato ieri: il totale sale così a 343.770. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 129.471. Le vittime di oggi sono 28, contro le 22 di ieri.

È di 70.110 persone attualmente positive (+4.158), 36.111 morti (+28), 237.549 guariti (+1.186), per un totale di 343.770 casi (+5.372), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere: dei 70.110 pazienti attualmente positivi, 4.086 sono ricoverati con sintomi (+161), 387 sono in terapia intensiva (+29) e 65.637 sono invece in isolamento domiciliare (+3.968). I tamponi effettuati hanno stabilito un nuovo record, perché si tratta di 129.471 a fronte dei circa 128mila di ieri.

La regione più colpita oggi è la Lombardia con 983 nuovi casi, a fronte di 25.623 tamponi. Si registra un boom di casi anche in Campania, dove i nuovi casi registrati sono 769 a fronte di 9.549 tamponi, per un totale di 9.597 attualmente positivi. La terza Regione più colpita è il Veneto con 495 contagi e 14.325 tamponi effettuati.

