CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 36milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

ore 07.00 – Trump: “Penso di fare il test Covid oggi, e domani un comizio” – Donald Trump farà il test sul Covid probabilmente nelle prossime ore, entro la giornata di venerdi. Lo ha detto in un’intervista a Fox segnalando l’intenzione anche di organizzare un comizio per sabato. “Penso che proverò a fare un comizio sabato sera, se riuscirò ad organizzarlo”, ha dichiarato Trump intenzionato a volare in Florida, cruciale Stato in bilico per la corsa alla presidenza. Quando gli è stato chiesto se gli è stato fatto un nuovo tampone ha detto: “lo faremo probabilmente domani (oggi, ndr). Il vero test: perché non c’è bisogno di fare tamponi in continuazione”. Non è dato di sapere dunque se Trump è negativo.

Ore 06.30 – In Brasile altri 729 morti, totale verso quota 150mila – Il Brasile ha registrato 729 nuovi decessi per il Covid e 27.750 infezioni nelle ultime 24 ore, portando il numero totale dei decessi a quasi 150.000 e il numero dei contagiati a oltre cinque milioni. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, la letalità del coronavirus in Brasile continua a essere pari al 3% del numero totale di persone infette, ma il tasso di mortalità della malattia, che era stato di 70 morti ogni 100.000 abitanti per diverse settimane, ha registrato lievi aumenti questa settimana.

Ore 06.00 – In Usa oltre 53 mila contagi in un giorno e 938 morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 7.598.280 casi di coronavirus e 212.632 decessi per la malattia. E’ quanto emerge dal conteggio indipendente della Johns Hopkins University. In un solo giorno si sono registrati 53.668 nuovi contagi e 938 decessi. L’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington stima che gli Stati Uniti raggiungeranno 235.000 morti entro le elezioni presidenziali del 3 novembre e 360.000 entro il 31 dicembre.

Regno Unito, casi ancora in aumento, 17.540 in 24 ore – Il Regno Unito ha registrato 17.540 nuovi casi di Covid-19, nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 14.162 di ieri. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, i nuovi decessi sono 77. Lo riportano i media britannici.

Francia 18.129 casi, altre 4 città in massima allerta – In Francia sono stati registrati nelle ultime 24 ore 18.129 nuovi casi di Coronavirus e 76 morti. Altre quattro città – Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne – sono passate alla zona di massima allerta, dopo Parigi e Marsiglia.

Trump: “Sto alla grande, il contagio Covid è stato un dono di Dio” – Mi sento alla grande, mi sento perfettamente: penso che sia stato un dono di Dio che io l’abbia preso. Una benedizione mascherata”. Così il presidente Donald Trump in un video pubblicato su Twitter, rivendica l’efficacia dei farmaci, anche sperimentali, che gli sono stati somministrati contro il coronavirus. “Ho sentito parlare di questi farmaci e ho chiesto di prenderli, è stata una mia idea”, ha sottolineando il tycoon promettendo di voler approvare velocemente la terapia di Regeneron per usi emergenziali e di volerla rendere gratuita per tutti.

Coronavirus, ultime notizie: Trump parteciperà a dibattito se rimandato a 22 ottobre – Lo staff della campagna elettorale di Donald Trump ha fatto sapere che il presidente parteciperà al dibattito con il rivale Joe Biden se verrà spostato al 22 ottobre, come proposto dallo stesso candidato democratico. In un comunicato, lo staff di Trump ha proposto di spostare anche il terzo faccia a faccia previsto tra i due: dal 22 al 29 ottobre.

Spagna: tribunale annulla “chiusura” Madrid per Covid – Un tribunale di Madrid, la Corte superiore di giustizia, ha bocciato la decisione di ‘chiudere’ Madrid e altre nove città della Comunità per frenare la diffusione del Covid. Secondo il tribunale, la decisione del governo colpisce “i diritti e le libertà fondamentali”. Ciononostante, le autorità della regione hanno esortato i residenti della capitale spagnola a rispettare il lockdown parziale decretato per la città. “Chiediamo alla gente ancora una volta di non lasciare Madrid e di seguire tutte le raccomandazioni sanitarie, specialmente nei prossimi giorni”, ha avvertito la presidente regionale Isabel Diaz Ayuso. Venerdì scorso è stato decretato un lockdown parziale di due settimane che vieta di lasciare la capitale e altre nove città della Comunità madrilena dove il numero di casi di Coronavirus è molto alto.

