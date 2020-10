Nel momento in cui l’Italia si trova a fronteggiare una nuova impennata di casi Covid, si monitorano i tanti focolai sparsi per lo stivale. L’allarme questa volta è scattato a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove una coppia appena convolata a nozze è risultata positiva. Immediatamente è scattato il cordone sanitario e si è messa in moto la macchina per la ricostruzione della catena dei possibili contagiati.

La prima a presentare i sintomi del contagio è stata la sposa che l’altro ieri si è presentata con la febbre al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sottoposta al tampone, quest’ultimo è risultato positivo. Poi è stato testato il marito, positivo anche lui. Per tutti gli altri è stato applicato il principio del contact tracing che prevede l’attenzione massima solo sui soggetti che hanno avuto contatti diretti certi nelle 48 ore antecedenti la prima comparsa dei sintomi della persona sicuramente infetta. Nel range di seria pericolosità sono stati quindi identificati una ventina di amici della coppia che avevano partecipato ad una cena fatta un paio di giorni dopo le nozze.

Alla cerimonia, che si è tenuta in una sala ricevimenti di Ginosa, hanno partecipato circa cento invitati, a cui ora la Asl locale ha rivolto un invito ben preciso: “Chiunque abbia dei sintomi, deve rivolgersi al medico di base”.

Ai commensali, circa 100 invitati alla cerimonia, il Dipartimento di prevenzione ha imposto un periodo di isolamento fiduciario con il monitoraggio dei parametri e il controllo a distanza. Isolamento e monitoraggio anche per i loro parenti.

