Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 34.730 persone attualmente positive, 33,964 decessi e 166.584 guariti, per un totale di 235.278 casi l’ultimo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 9 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Roma, focolaio al San Raffaele: trovato il paziente 0 – Mentre i positivi del focolaio scoppiato nella clinica San Raffaele di Roma salgono a 41, l’indagine epidemiologica volta a trovare il cosiddetto paziente 0 potrebbe essere giunta a una conclusione. Secondo quanto ricostruito, infatti, il primo caso di Covid-19 all’interno della struttura risalirebbe a maggio e riguarderebbe un operatore sanitario della struttura. Non è ancora chiaro, però, dove l’operatore ha contratto il virus. Intanto, nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, sono i partiti i test sierologici sui pazienti dimessi dalla clinica dal 18 maggio in poi e per i loro contatti stretti. L’obiettivo della regione Lazio è quello di effettuare 1800 test al fine di circoscrivere il più possibile il focolaio, che al momento comunque sembrerebbe essere sotto controllo. Dei 41 positivi al Coronavirus registrati finora, 24 sono riferiti a pazienti trasferiti, uno è un paziente deceduto, 9 sono dipendenti della struttura e 7 sono esterni.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Roma, focolaio all’ospedale San Raffaele: i positivi salgono a 37 – È salito a 37 il numero di positivi in relazione al focolaio scoppiato all’ospedale San Raffaele di Roma. Ieri, domenica 7 giugno, sono stati effettuati test a tappeto per tracciare la catena del contagio. Sono emersi alcuni nuovi positivi dopo i 31 iniziali: si tratta di parenti di pazienti della struttura. Da oggi verranno effettuati tamponi su tutti i pazienti dimessi e sui loro contatti, nel tentativo di individuare eventuali altri positivi.

Istat: Pil Italia -8,3% nel 2020, +4,6% nel 2021 – L’Istat prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,6%). Lo si legge nel report “Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021” in cui si sottolinea anche che “quantificare l’impatto dello shock senza precedenti che sta investendo l’economia italiana è un esercizio connotato da ampi livelli di incertezza rispetto al passato, quando la persistenza e la regolarità dei fenomeni rappresentava una solida base per il calcolo delle previsioni”. Leggi la notizia completa.

Coronavirus Italia | Tridico (presidente Inps): “Cassa integrazione? Entro venerdì arriveranno a tutti” – In un’intervista a Repubblica, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha parlato della situazione Coronavirus in Italia, con particolare riferimento alla Cassa integrazione, che tantissimi lavoratori nel nostro Paese stanno aspettando praticamente da due mesi. “Lo scriva: entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti. Mi impegno a pagare l’arretrato in settimana. All’Inps ci sono lavoratori straordinari che si stanno facendo in quattro per dare una risposta a tutti”, ha assicurato. Poi ha aggiunto: “Stiamo notando un fortissimo calo delle richieste di Cig, stimiamo un meno 50 per cento. Un dato che mi dice che il Paese è ripartito. Finalmente”.

Il bollettino di oggi: 280 nuovi casi – È di 34.730 persone attualmente positive (-532 rispetto a ieri), 33,964 decessi (+65) e 166.584 guariti (+747), per un totale di 235.278 casi (+280), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 34.730 attualmente positivi, 4.729 sono ricoverati in ospedale (-135), 283 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-4), mentre 29.718 si trovano in isolamento domiciliare (-393). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 27112 test (ieri erano stati 49.478, l’altroieri 72.485). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati risale nuovamente: oggi è all’1 per cento (uno ogni 58 persone testate), ieri era stato dello 0,4 per cento (uno ogni 120 circa). Qui tutti i dettagli sul bollettino.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

