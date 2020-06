Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 8 giugno.

È di 34.730 persone attualmente positive (-532 rispetto a ieri), 33,964 decessi (+65) e 166.584 guariti (+747), per un totale di 235.278 casi (+280), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 34.730 attualmente positivi, 4.729 sono ricoverati in ospedale (-135), 283 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-4), mentre 29.718 si trovano in isolamento domiciliare (-393). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 27112 test (ieri erano stati 49.478, l’altroieri 72.485). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati risale nuovamente: oggi è all’1 per cento (uno ogni 58 persone testate), ieri era stato dello 0,4 per cento (uno ogni 120 circa).

Risale quindi il numero dei nuovi positivi: dei 280 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 194 nuovi positivi (il 69,2 per cento dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite, l’incremento di casi è di 14 casi in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Zero casi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise Basilicata. Un solo caso in Puglia, Sicilia, Friuli V.G. e un caso rispettivamente in provincia di Trento e di Bolzano. Due casi in Marche e Campania, 4 in Veneto e 9 in Toscana. I morti sono 65 (ieri 53), ma ben 11 Regioni hanno registrato zero decessi: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna.

Leggi anche:

1. Azienda fallita ma licenziamenti vietati, il dramma degli esodati del Covid: “Noi, lavoratori sospesi, abbandonati dallo Stato” / 2. Test sierologici: il TAR della Lombardia annulla l’accordo tra il Policlinico San Matteo e Diasorin / 3. La mascherina al mare? L’immunologo Le Foche: “Non serve se c’è il rispetto delle distanze”

4. Isola di Ponza, arrivano le “Sentinelle del mare” per i controlli anti contagio Coronavirus / 5. Ragusa: “premio” di 1 euro per gli infermieri impegnati nell’emergenza Coronavirus / 6. Lombardia, i camici per i medici forniti dalla ditta della moglie di Fontana. Il caso

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti L'Oms: "No ai guanti al supermercato, aumentano il rischio di contagio" Azienda fallita ma licenziamenti vietati, il dramma degli esodati del Covid: “Noi, lavoratori sospesi, abbandonati dallo Stato” È morto Giorgio Belloni, padre del segretario generale agli Esteri Elisabetta Belloni