Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 35.262 persone attualmente positive, 33.899 decessi e 165.837 guariti, per un totale di 234.998 casi l’ultimo bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 8 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Roma, focolaio all’ospedale San Raffaele: i positivi salgono a 37 – È salito a 37 il numero di positivi in relazione al focolaio scoppiato all’ospedale San Raffaele di Roma. Ieri, domenica 7 giugno, sono stati effettuati test a tappeto per tracciare la catena del contagio. Sono emersi alcuni nuovi positivi dopo i 31 iniziali: si tratta di parenti di pazienti della struttura. Da oggi verranno effettuati tamponi su tutti i pazienti dimessi e sui loro contatti, nel tentativo di individuare eventuali altri positivi. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha dichiarato: “Questo cluster non ci voleva, non bisogna mai abbassare la guardia. Stiamo risalendo a tutti i contatti dei positivi, amici, parenti, colleghi, avuti fino a 14 giorni prima del contagio. E anche ai dimessi in quel periodo. Un lavoro enorme, meticoloso. Li andremo a cercare uno a uno. Non tralasceremo nulla”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Ilaria Capua: “Il vaccino arriverà, la seconda ondata forse no” – Nel corso di un intervento su Rai 3, alla trasmissione Le parole della settimana, la virologa Ilaria Capua ha parlato del vaccino per il Coronavirus e del rischio seconda ondata di contagi. Quanto al vaccino, Capua ha dichiarato: “Ce ne sono tanti in pista, arriverà. Uno dei problemi è che avere centinaia di milioni di dosi richiede tempo. Credo però che non bisogna appoggiare la nostra speranza sul vaccino, sarà una delle armi che avremo per combattere questo nuovo nemico invisibile con cui dovremo convivere. Abbiamo farmaci e terapie, sono ottimista. Se riusciremo a mantenere questi comportamenti, il virus verrà sconfitto o almeno confinato”.

Sul rischio seconda ondata, invece, la scienziata ha richiamato alla responsabilità delle persone: “La seconda ondata non viene dalle fogne e non viene da una maledizione divina. Viene da noi. Il virus sta circolando, se le persone più fragili continueranno a seguire determinati comportamenti e si manterranno lontane dal contagio, la seconda ondata potrebbe non esserci”. Sulle parole del professor Zangrillo, secondo cui il virus si è ormai indebolito, Ilaria Capua mostra cautela: “Credo che il professor Zangrillo non parli a sproposito, ci credo che il virus clinicamente non esista più. Ma non è merito del virus. Il virus fa il virus, è un agente patogeno che si manifesta in maniera diversa a seconda di diversi fattori. Uno di questi è l’età del paziente. In realtà credo sia migliorato tutto il sistema, ma quando si dice che il virus si è indebolito è come dire che una macchina va a 3 cilindri. Il genoma del virus non è cambiato, non si può dire che si sia indebolito o che sia diventato più aggressivo: è sempre un motore a 4 cilindri”.

Gino Strada: “I morti sono l’effetto dei tagli alla sanità pubblica” – “I morti da Covid-19 sono effetto dei tagli alla sanità pubblica”. Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Duilio Giammaria per ‘Petrolio’ su Rai2. Per il fondatore di Emergency, “la sanità privata ha corroso il principio che la salute è un bene di tutti in nome del profitto e questo ha anche aperto le porte a fenomeni corruttivi”. Proprio per questo – ha concluso Strada – “adesso dobbiamo invertire questo processo per ridare centralità alla gestione pubblica della sanità e non lasciarla frazionata in tante regioni con tante tariffe e servizi diversi”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Codogno, primo caso di sospetto Covid (poi negativo) nel pronto soccorso riaperto dopo 100 giorni / 2. Chi decide sulle zone rosse? La legge dice che su Alzano e Nembro hanno torto sia Conte sia Fontana / 3. Fontana: “Io più prudente di Zaia sul Coronavirus”

4. Brusaferro: “No a uso eccessivo di disinfettanti per il Coronavirus e al riuso delle mascherine chirurgiche” / 5. “Salvate il soldato Restaurant: un locale su due rischia la chiusura. E le bistecche italiane spariranno uccise dalla burocrazia sanitaria” / 6. In Grecia viene fatto un tampone a chiunque atterri, in Italia nessun controllo da zone a rischio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti La mascherina al mare? L'immunologo: "Non serve se c'è rispetto distanze" È morto padre Massimiliano Rosito, salvò il Cristo di Cimabue dall’alluvione nel 1966 Arrivano le "Sentinelle del mare" per i controlli anti Covid