Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Si avvicina sempre di più ai 7 milioni il numero di persone infette dal Covid-19 finora in tutto il mondo. Il virus ha provocato più di 400mila vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi lunedì 8 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Cile, cifra record di 6.405 casi in 24 ore – Il ministro della Sanità cileno, Jaime Manalich, ha annunciato un picco di casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in tutto il Paese con 6.405 contagi accertati. Il totale dei contagiati sale così a 134.150 persone. I decessi sono stati 653 per un totale di persone morte che va a 2.194.

Ore 06.00 – New York riapre, 100 giorni dopo il primo caso di Covid – Cento giorni dopo il primo caso ufficiale di contagio da coronavirus, e più di due mesi dopo l’inizio del lockdown, la città di New York riapre. Da oggi circa 400 mila persone torneranno al lavoro nelle 16 mila attività commerciali e 3.700 manifatture. Ristoranti e pub potranno riempirsi solo al 25 per cento, per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Apertura anche per le migliaia di cantieri disseminati in tutta la città. Torneranno ad affollarsi, seppure parzialmente, le linee della metropolitana rimaste deserte per oltre tre mesi in cui milioni di newyorkesi hanno dovuto cambiare radicalmente stile di vita. Non mancherà un senso di ansia da “sopravvissuti”: la City è stata fin qui il focolaio mondiale della pandemia con più di 205 mila contagiati e quasi 22 mila morti, ma da più di tre settimane la curva dei contagi si è appiattita, fino ad arrivare, venerdì, alla prima volta senza registrare decessi. Durante la pandemia si sono persi 800 mila posti di lavoro, mentre almeno 500 mila persone hanno lasciato la città, non essendo più in grado di sostenere l’alto costo degli affitti.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Olanda, cominciato abbattimento di 1.500 visoni. Le autorità olandesi hanno iniziato con l’abbattimento di 1.500 di visoni dopo che in un allevamento erano stati segnalati casi di Covid-19 tra alcuni esemplari. Un gruppo di animalisti ha provato a presentare ricorso contro la decisione, ma questo ha incontrato il rigetto del giudice.

Coronavirus, nel mondo più di 400mila morti e 6,9 mln di casi. Sono più di 400mila i decessi nel mondo di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University, il totale dei decessi è a 400.243, mentre i contagiati sono più di 6,9 milioni. Gli Usa sono il Paese con più morti, 109.802, seguiti dal Regno Unito con 40.548, Brasile (35.930), Italia (33.846) e Spagna con 27.135. Negli Usa si registra anche il più alto numero di casi, 1.920.061. Ci sono poi Brasile (672.846), Russia (467.073), Regno Unito (286.295) e India con 247.857.

Oms sulle mascherine: “Vanno indossate nei luoghi pubblici” – L’Organizzazione mondiale della sanità cambia ancora idea sulle mascherine. Dopo aver sostenuto che non fossero fondamentali per evitare il contagio da Coronavirus, e che fosse meglio riservare l’utilizzo al personale ospedaliero, nelle nuove linee guida l’Oms ritiene invece che sia importante indossare questi dispositivi di protezione nei luoghi pubblici: “”Alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda ai governi di incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati”.

Nelle linee guida si parla anche delle persone over 60 o con patologie pregresse, che “dovrebbero indossare mascherine mediche quando si trovano all’esterno e non possono mantenere la distanza sociale”, metre tutti gli altri “devono indossare mascherine di tessuto a tre strati”. L’Oms ha anche rilasciato una guida su come fabbricare proprio le mascherine di tessuto a tre strati.

Cina: “Il vaccino, quando pronto, sarà un bene pubblico globale” – La Cina aumenterà la cooperazione internazionale se riuscirà a sviluppare un nuovo vaccino per il coronavirus: lo ha detto a Pechino il ministro per la scienza e tecnologia, Wang Zhigang, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters. La Cina renderebbe il vaccino, una volta trovato, “un bene pubblico globale”.

Brasile: il governo vuole rivedere il conteggio dei morti Covid, è polemica – Il governo brasiliano, guidato dal presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, vuole rivedere il metodo di conteggio delle vittime per la pandemia di Covid-19. Il neo sottosegretario al ministero della Salute, Carlos Wizard, ha riferito al quotidiano Globo che il bilancio dei decessi dovuto alla pandemia verrà rivisto poiché i dati attuali sono “fantasiosi o manipolati”. Il Brasile, il secondo paese con il maggior numero di contagi e il terzo con il maggior numero di decessi per Covid-19, ha superato i 600 mila casi e i 35 mila morti. Le affermazioni del sottosegretario hanno scatenato l’ira dei segretari alla sanità dei governi locali. “Il tentativo autoritario, insensibile, disumano e non etico di rendere invisibili i morti di Covid-19 non riuscirà”, si legge in una nota del Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) che riunisce i segretari regionali per la salute. “La sua affermazione maleducata, priva di qualsiasi senso di etica, umanità e rispetto, merita il nostro profondo disprezzo, rifiuto e disgusto”, continua. In un’intervista con Afp, Wizard ha spiegato che i numeri non saranno rivisti. “Non siamo interessati a riesumare i morti. Non vogliamo guardare indietro al passato, siamo più interessati al presente e al futuro”, ha dichiarato. Tuttavia, Wizard ha messo in dubbio la contabilità fatta nelle settimane precedenti, affermando che i media hanno riportato casi di persone che, senza sintomi della malattia, hanno il Covid-19 come causa della morte.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Usa, bambina di 7 anni muore di Coronavirus: “Colpito il cervello” / 2. “Sesso vietato tra non conviventi”: il Regno Unito rafforza le restrizioni anti-contagio / 3. Farmaco contro il Covid-19: al via test sull’uomo negli Usa, i risultati entro giugno

4. Un bambino keniano di 9 anni inventa una macchina per lavare le mani contro l’epidemia di Coronavirus / 5. Recovery Fund, luci e ombre della proposta che sfida la storia / 6. Dal Covid a George Floyd: un disastro dopo l’altro. E ora Trump rischia davvero di perdere le elezioni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Minneapolis smantella il dipartimento di polizia George Floyd, Trump: “I leader guidano, i codardi si inginocchiano” Black Lives Matter, a Bristol i manifestanti buttano giù la statua di uno schiavista | VIDEO