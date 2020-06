Usa, bambina di 7 anni muore dopo aver contratto il Coronavirus

Una bambina di 7 anni è morta di Coronavirus dopo che l’infezione le ha causato gravi danni al cervello. La piccola Aurea Morales è deceduta lunedì primo giugno a Durham, nella Carolina del Nord. La notizia è stata riportata dalla pagina di raccolta fondi GoFundMe creata per aiutare i suoi familiari. Anche la madre, il padre e la sorella della bambina hanno infatti contratto la malattia. Secondo quanto riporta la pagina, dopo aver contratto il Coronavirus il cervello della bambina “ha iniziato a gonfiarsi” e Aurea è prima “andata in coma” e poi è morta, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

Carmen Hathcock, una delle ex insegnanti della piccola, ha scritto: “Non so cosa dire. Ho il cuore spezzato. Una bambina della mia scuola è morta. Era in seconda elementare. Era nella mia classe l’anno scorso. Ho avuto il piacere di avere con me questa bambina dolce, gentile, divertente, disponibile e straordinaria per un anno intero”. La Carolina del Nord ha raggiunto quasi 31mila infezioni da Coronavirus e oltre 900 morti.

