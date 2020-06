Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono stati superati i 7 milioni di casi nel mondo con il virus, che ha provocato più di 400mila vittime. Dopo l’Asia e l’Europa, l’epicentro dell’epidemia adesso è in America Latina. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi martedì 9 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,20 – Studio Harvard: “Casi a Wuhan già a fine settembre” – Secondo uno studio condotto dalla Harvard Medical School, i casi di Coronavirus sono emersi a Wuhan già dalla fine di settembre. Il team di ricercatori, infatti, ha osservato, attraverso immagini satellitari, un aumento del traffico negli ospedale della città cinese a cui è corrisposto anche un boom di ricerche su internet sui sintomi strettamente associati al Covid-19. Leggi la notizia completa.

Ore 8,30 – Filippine: le scuole non riapriranno prima del vaccino – Le scuole delle Filippine non riapriranno fino a quando un vaccino contro il Covid-19 non sarà disponibile. Lo hanno annunciato le autorità di Manila, che hanno però assicurato la ripresa delle lezioni online alla fine di agosto.

Ore 06.30 – Oms: “Pandemia tutt’altro che finita, a livello globale la situazione sta peggiorando” – “Mi dispiace dirlo, perché tutti vorremmo non fosse così, ma la pandemia è tutt’altro che finita. Vediamo segnali positivi in alcuni Paesi, ma in altri dobbiamo dire che la risposta non è adeguata. Però è possibile intervenire, costruire questa risposta, le infrastrutture necessarie, anche formando il personale sanitario al meglio”. A dichiaralo è Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

“Sebbene la situazione in Europa stia migliorando, a livello globale sta peggiorando. Più di 100.000 casi sono stati segnalati in 9 degli ultimi 10 giorni. Ieri sono stati notificati oltre 136.000 casi, il massimo finora in un solo giorno”, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Quasi il 75% dei casi di ieri proviene da 10 Paesi, principalmente nelle Americhe e nell’Asia meridionale. La situazione del Sud America è quella che ci preoccupa di più. La maggior parte dei Paesi della regione africana sta ancora registrando un aumento dei casi, con alcune segnalazioni in nuove aree geografiche, sebbene la maggior parte dei Paesi della regione abbia meno di 1.000 casi. Vediamo anche un numero crescente di contagi in alcune parti dell’Europa orientale e dell’Asia centrale. Allo stesso tempo, siamo incoraggiati dal fatto che diversi Paesi in tutto il mondo vedano segnali molto positivi. Ci troviamo da più di sei mesi in questa pandemia e non è il momento per nessun Paese di togliere il piede dall’acceleratore. Questo è il momento di continuare a lavorare sodo, sulla base della scienza e della solidarietà”.

Ore 06.00 – Superati i 700.000 casi in Brasile – Sono stati registrati oltre 700.000 casi di coronavirus in Brasile, secondo l’alleanza dei media del Paese perché il governo ha deciso di limitare l’accesso ai dati ufficiali. Solo il primo giugno i contagi nello Stato sudamericano erano 500.000. I morti, secondo Johns Hopkins University, sono 36.455 in Brasile.

New York riapre, 100 giorni dopo il primo caso di Covid – Cento giorni dopo il primo caso ufficiale di contagio da coronavirus, e più di due mesi dopo l’inizio del lockdown, la città di New York riapre. Circa 400 mila persone torneranno al lavoro nelle 16 mila attività commerciali e 3.700 manifatture. Ristoranti e pub potranno riempirsi solo al 25 per cento, per garantire il rispetto del distanziamento sociale. Apertura anche per le migliaia di cantieri disseminati in tutta la città. Torneranno ad affollarsi, seppure parzialmente, le linee della metropolitana rimaste deserte per oltre tre mesi in cui milioni di newyorkesi hanno dovuto cambiare radicalmente stile di vita. Non mancherà un senso di ansia da “sopravvissuti”: la City è stata fin qui il focolaio mondiale della pandemia con più di 205 mila contagiati e quasi 22 mila morti, ma da più di tre settimane la curva dei contagi si è appiattita, fino ad arrivare, venerdì, alla prima volta senza registrare decessi. Durante la pandemia si sono persi 800 mila posti di lavoro, mentre almeno 500 mila persone hanno lasciato la città, non essendo più in grado di sostenere l’alto costo degli affitti.

Coronavirus ultime notizie | Nuova Zelanda: dimesso ultimo caso Covid – La Nuova Zelanda non ha più alcun caso attivo di Coronavirus: lo hanno annunciato le autorità sanitarie dopo le dimissioni dell’ultimo paziente ricoverato in isolamento.

Cipro, da domani riaperte frontiere a 13 Paesi: non c’è l’Italia – Da domani Cipro riapre le frontiere a 13 Paesi ma tra questi non c’è l’Italia. Chi arriverà da Grecia, Malta, Bulgaria, Norvegia, Austria, Finlandia, Slovenia, Ungheria, Israele, Danimarca, Germania, Slovacchia e Lituania sarà ammesso ma dovrà presentare il risultato negativo di un test Coronavirus effettuato entro 72 ore dalla partenza. Dal 20 giugno, altri Paesi verranno aggiunti (Svizzera, Polonia, Romania, Croazia, Estonia e Repubblica ceca) se la situazione non peggiorerà. Il governo ha fatto sapere che la lista verrà aggiornata settimanalmente e nuove aggiunte potrebbero trovarvi posto.

L’Oms: “No ai guanti, neanche al supermercato” – L’Oms sconsiglia ufficialmente l’uso dei guanti per scongiurare il rischio del Coronavirus. Al contrario, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il loro uso può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici e quindi il viso”, ma anche tramite le mani stesse, visto che il virus può comunque depositarsi “attraverso piccoli difetti dei guanti stessi o durante la rimozione dei guanti”. L’Oms sconsiglia i guanti anche al supermercato: “Oltre al distanziamento fisico, si raccomanda l’installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all’ingresso e all’uscita”.

