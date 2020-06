Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia vengono diramati attraverso un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 9 giugno.

È di 32.872 persone attualmente positive (- 1.858 rispetto a ieri), 34.043 decessi (+79) e 168.646 guariti (+2.062), per un totale di 235.561 casi (+283), il bilancio di oggi dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile, dei 32.872 attualmente positivi, 4.581 sono ricoverati in ospedale (-148), 263 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-20), mentre 28.028 si trovano in isolamento domiciliare (-1.690). Per quanto riguarda i tamponi, oggi sono stati realizzati 55.003 test (ieri erano stati 27112, l’altroieri 49.478). Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati oggi è allo 0,51 per cento (ieri era stato dell’1 per cento).

Rimane stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi: 283 rispetto ai 280 di ieri. Ma i tamponi, oggi, sono stati esattamente il doppio: per questo motivo la percentuale di test positivi sul totale si è dimezzata. Dei 283 tamponi positivi di oggi, ancora una volta la maggior parte sono in Lombardia: 192 (il 67,8 per cento). C’è stato invece un incremento di 21 casi in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, 23 nel Lazio. Le altre 16 Regioni hanno tutte meno di 10 casi: zero contagi invece si registrano nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria. Individuati tre nuovi contagiati tra Molise e Basilicata, le regioni meno colpite e a lungo a zero contagi. Torna invece a salire leggermente il numero dei morti: 79 contro i 65 di ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

