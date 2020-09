Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 3 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Positivo dipendente del comune di Trapani, chiusi gli uffici – Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha annunciato di aver appreso in serata “di un caso positivo covid19 di un dipendente di palazzo d’Ali” e di aver “cautelativamente disposto chiusura di tutti gli uffici del suddetto palazzo, per domani e venerdì, con contestuale sanificazione e smart working del personale dipendente”.

Ore 06.00 – Roma, sabato raduno di free vax e no mask – Si è dato appuntamento per sabato 5 settembre alle 16 di fronte alla Bocca della Verità, a Roma, il popolo dei free vax e dei no mascherina, che chiede la libertà di scelta sulle vaccinazioni, l’abolizione della legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale e la revisione degli obblighi per la prevenzione delle norme anti contagio da Covid-19. Alcune centinaia di persone si sono raggruppate su una pagina Facebook per organizzare il presidio con la parola d’ordine “Italia Libera” e ancora “contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”. Tra i contributi anche quelli di alcune persone che nelle scorse settimane hanno partecipato a Berlino alla manifestazione no-mask. La manifestazione si proclama apartitica ma, a quanto filtra, ci sarebbero timori su una possibile infiltrazione di elementi di estrema destra.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Dl Covid, la Camera vota sì alla fiducia – Con 276 voti a favore, 194 contrari e un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 15 ottobre lo stato di emergenza sanitaria legato al Covid. Il decreto passa al Senato per l’approvazione definitiva. Ventotto deputati dei 5 Stelle non hanno partecipato al voto di fiducia. Tra questi ci sono diversi firmatari dell’emendamento per bloccare la proroga degli attuali vertici dei Servizi. Alcuni sono invece assenti per malattia.

Silvio Berlusconi positivo al Covid – Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato come controllo precauzionale. Berlusconi è adesso in isolamento nella sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto (qui i dettagli).

Il bollettino della Protezione civile – È di 27.817 persone attualmente positive (+1.063), 35.497 morti (+6), 208.201 guariti (+257), per un totale di 271.515 casi (+1.326), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 27.817 pazienti attualmente positivi, 1.437 sono in isolamento domiciliare (+57), 109 sono in terapia intensiva (+2) e 26.271 sono invece in isolamento domiciliare (+1.004). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 102.959 tamponi a fronte dei 81.050 di ieri e dei 58.518 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, 237 sono in Lombardia, 163 in Veneto, 130 nel Lazio e 117 in Campania. Seguono Emilia-Romagna (107), Sicilia (83) e Sardegna (73). Solo in Molise non è stato registrato alcun nuovo caso. Qui il bollettino.

Sanità Lazio: “59% casi da Sardegna aveva sintomi” – “Su 764 casi positivi di rientro nel Lazio dalla Sardegna 449, cioè il 59% del totale, avevano sintomi (febbre, tosse, congiuntivite) al momento del test”. È quanto si legge in un report elaborato dal Servizio regionale di epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie (Seresmi) del Lazio e inviato al ministero della Salute. L’età media dei contagiati, sottoposti a tampone tra l’1 e il 28 agosto, è 25 anni. Inoltre, viene precisato, il 70% è rientrato con il traghetto, mentre il 28% in aereo e il 2% con mezzi privati. Leggi l’articolo completo.

In Campania 102 nuovi casi – Sono 102 i nuovi casi positivi a Covid-19 rilevati in Campania su 5.837 tamponi. La metà dei contagi, 51, è composta da viaggiatori (19 di rientro dalla Sardegna, 32 da paesi esteri). Si conferma il trend discendente rispetto al picco (270 casi su 6.882 tamponi) registrato tre giorni fa, legato all’elevato numero di controlli in atto sui rientri e sui loro contatti. I dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione segnalano anche una vittima e 18 guariti (totale 4.430)

Focolaio in una Rsa vicino a Treviso: 47 positivi – Si allarga il focolaio scoppiato nella casa di riposo Villa Tomasi a Spresiano, in provincia di Treviso. Il secondo giro di tamponi ha evidenziato la positività, in totale, di 47 persone, 36 ospiti e 11 operatori della struttura. I positivi sono quasi tutti asintomatici: due di loro però sono stati ricoverati in ospedale. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, ha spiegato che i positivi sono stati isolati dagli altri ospiti della Rsa: “È ormai quasi concluso anche il percorso di avviso dei familiari degli ospiti positivi e anche di quelli negativi al tampone. I vertici della struttura e i medici stanno lavorando per far tornare tutto alla normalità il prima possibile”.

