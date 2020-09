Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo al tampone: isolamento ad Arcore

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus: a farlo sapere sono alcune fonti di Forza Italia, che raccontano che il leader azzurro ha avuto esito positivo di un tampone effettuato dopo il suo ritorno dalla Sardegna (dove era stato fotografato anche con Flavio Briatore). Berlusconi è adesso in isolamento nella sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Ma il suo medico Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha rassicurato sulle sue condizioni: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”.

L’ufficio stampa di Forza Italia ha fatto sapere che Berlusconi “continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

Gli auguri social di alleati e avversari

Nel frattempo, sui social, sono arrivati gli auguri da parte di molti esponenti della politica italiana. “Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all’amico Silvio Berlusconi”, ha dichiarato sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. “Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!”, ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha twittato: “Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente”.

“Al presidente Silvio Berlusconi – ha scritto invece Giorgia Meloni – i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo”. Auguri di pronta guarigione anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia”.

