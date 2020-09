Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 26.754 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio in una Rsa vicino a Treviso: 47 positivi – Si allarga il focolaio scoppiato nella casa di riposo Villa Tomasi a Spresiano, in provincia di Treviso. Il secondo giro di tamponi ha evidenziato la positività, in totale, di 47 persone, 36 ospiti e 11 operatori della struttura. I positivi sono quasi tutti asintomatici: due di loro però sono stati ricoverati in ospedale. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, ha spiegato che i positivi sono stati isolati dagli altri ospiti della Rsa: “È ormai quasi concluso anche il percorso di avviso dei familiari degli ospiti positivi e anche di quelli negativi al tampone. I vertici della struttura e i medici stanno lavorando per far tornare tutto alla normalità il prima possibile”.

Il bollettino della Protezione civile – È di 26.754 persone attualmente positive (+676), 35.491 morti (+8), 207.944 guariti (+291), per un totale di 270.189 casi (+978), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino di ieri, 1 settembre, diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Qui il bollettino.

Calcio, Italia Under 21: due azzurrini positivi, esclusi dal ritiro – Un calciatore che era tra i convocati della Nazionale Under 21 italiana è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso calciatore e un altro azzurrino venuto a stretto contatto non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita. La squadra si è radunata domenica sera, e giovedì 3 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro tornerà in campo per affrontare in amichevole i pari età della Slovenia, a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata.

Scuola, Cts: “Pronti a intervenire ma aumento focolai non scontato” – Il Cts è pronto a intervenire per modificare in corso d’opera le posizioni sulla scuola ma ritiene che l’aumento dei focolai non sia scontato. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, il Cts, e direttore della sanità in Emilia- Romagna. “Le conoscenze sulle potenzialità di contagio nell’età scolare sono incomplete – spiega – e questo impedisce di prendere posizioni definitive. Potremmo essere costretti a modificare certe scelte. In alcuni casi però abbiamo potuto dare indicazioni operative condivise, ad esempio cosa fare quando si scopre un alunno positivo”.

Focolaio in una clinica a Genzano – Sono ventisette i casi del cluster del San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e 2 operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone.

In Campania obbligo di test a chi rientra dalla Sardegna – Con l’ordinanza numero 69, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, in Campania fino al 10 settembre chi arriva dalla Sardegna entro 24 ore deve comunicarlo al dipartimento di Prevenzione dell’Asl territoriale e ha l’obbligo di sottoporsi a test sierologici o tampone. Inoltre, dovrà osservare l’isolamento fiduciario per 14 giorni o fino all’esito negativo dell’esame. Un iter raccomandato anche a chi è arrivato 14 giorni fa dall’isola.

