CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono quasi 25,8 milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 856mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Gli Usa non contribuiranno alla distribuzione del vaccino – L’amministrazione Trump “non parteciperà” al piano in cui siano coinvolti i principali Paesi del mondo volto a distribuire in modo equo il vaccino contro il coronavirus. Lo ha sottolineato un portavoce della Casa Bianca. “Gli Usa continueranno a coinvolgere i loro partner internazionali per sconfiggere il virus ma non saremo vincolati da organizzazioni multilaterali influenzate dalla corrotta Oms e dalla Cina”, ha spiegato il portavoce. Più di 170 paesi sono in trattative allo scopo di collaborare per accelerare lo sviluppo di vaccini e garantire equamente dosi per tutti i Paesi. L’amministrazione Trump ha detto che non si unirà allo sforzo, in parte anche a causa del coinvolgimento dell’Organizzazione mondiale della sanità nel piano. A quanto afferma il Washington Post, la decisione rifletterebbe la scommessa dell’amministrazione che gli Stati Uniti vinceranno la corsa al vaccino.

Ore 06.30 – In Argentina oltre 10 mila nuovi contagi – In Argentina si sono registrate 10.504 nuove infezioni da coronavirus nelle 24 ore, portando il numero complessivo dei contagi a 428.239. Sono invece 259 le vittime, sempre nelle 24 ore, portando i decessi nel Paese latino-americano a 8919. Lo riferisce il ministero argentino della Salute.

Ore 06.00 – Usa, 6 milioni di contagi, oltre 1000 vittime in 24 ore – Gli Stati Uniti hanno raggiunto i 6.070.050 casi confermati di coronavirus e 184.589 morti. E’ quanto emerge dal conteggio indipendente della Johns Hopkins University. Nella fattispecie, negli Usa si sono registrate 42.939 infezioni in più nelle 24 ore e 1.090 nuovi decessi, cioè più del doppio del numero di vittime delle 24 ore precedenti, quando erano 465.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Bolsonaro: “Non obbligheremo nessuno a vaccinarsi” – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che non sarà obbligatorio assumere il vaccino contro il Coronavirus. “Nessuno può essere obbligato a fare il vaccino”, ha detto il capo dello Stato rispondendo a un simpatizzante che la notte scorsa gli chiedeva di proibire la vaccinazione obbligatoria. Bolsonaro ha stanziato circa 400 milioni di dollari per lo sviluppo del vaccino dell’Università di Oxford, che è in fase di sperimentazione presso l’Istituto statale Fiocruz, a Rio de Janeiro.

Riaprono scuole a Wuhan, nessun nuovo caso in Cina – Circa 1,4 milioni di studenti tornati a scuola ieri, 1 settembre, a Wuhan, la città cinese da cui è partita la pandemia del Covid-19. A riaprire sono circa 2.800 fra scuole materne, primarie e medie mentre le secondarie hanno già riaperto da maggio. Sulle emittenti cinesi si vedono immagini di studenti che, come da routine pre-pandemia, assistono all’alzabandiera della Repubblica popolare. Mentre già da qualche giorno in Cina non si registrano nuovi contagi, nel capoluogo della regione del Hubei sono stati messi a punto piani che prevedono il ritorno alla didattica a distanza nel caso di nuovi picchi di contagi, secondo quanto dichiarato dai responsabili dell’istruzione di Wuhan. Gli studenti devono indossare mascherine ed evitare il più possibile l’uso dei mezzi del trasporto pubblico. Inoltre, le scuole hanno in programma esercitazioni e formazione specifica per far fronte all’eventuale ritorno dell’epidemia.

Ungheria chiude frontiere esterne, è l’unico paese in Ue –L’Ungheria ha chiuso le sue frontiere esterne, unico paese Ue ad avere deciso questa misura estrema in questa fase per contenere la propagazione dell’epidemia del Covid-19. Da ieri, 1 settembre, si entra nel Paese solo per eccezioni giustificate come quelle concesse ai lavoratori transfrontalieri ma con limiti precisi, ai partecipanti a venti sportivi culturali e religiosi importanti, ai viaggi diplomatici e ufficiali. Anche i viaggi per relazioni commerciali saranno molto limitati.

La Russia supera il milione di contagi – La Russia ha superato il milione di contagi di Covid-19: lo ha annunciato la commissione del governo istituita per contenere la diffusione della pandemia nella Federazione. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 4.729, portando il numero complessivo a 1.000.480. In Russia, finora si sono registrati 17.299 decessi, di cui 123 nell’ultimo giorno. Il principale focolaio è a Mosca, dove ci sono già stati 263.059 casi e 4.832 vittime. La Russia è il quarto paese del mondo a superare il milione di casi: sui 25,5 milioni di contagi complessivi, gli Usa ne contano 6 milioni, il Brasile circa 4 e l’India 3,7.

L’Oms: “Si può rimanere positivi per settimane, ma contagiosi fino a 9 giorni” – “Una persona può risultare positiva al virus per molte settimane, ma questo non significa che sia contagiosa così a lungo. Il virus può essere trasmesso fino al nono giorno ma le persone sono più infette quando sviluppano i sintomi e per primi 5-8 giorni”. A dirlo è Maria Van Kerkhove, epidemiologa e responsabile tecnico per l’emergenza Coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità. “La mascherina sul volto da sola non basta, da sola non è sufficiente a proteggere dalla diffusione del Coronavirus. Mascherina, distanziamento e lavarsi le mani sono la ricetta vincente”, ha aggiunto. “Questo virus opera in cluster. Si amplifica in ambienti specifici in cui le persone entrano in stretto contatto tra loro. Se non si prendono le dovute precauzioni il virus sfrutterà questa opportunità per diffondersi”.

