Caso di Coronavirus in una scuola di Verbania: 6 in isolamento

Un caso di Coronavirus è stato riscontrato in una scuola di Verbania, in Piemonte, mentre si svolgevano i corsi del cosiddetto “Pon”, il programma operativo nazionale promosso dal Ministero con fondi europei. Il caso, emerso nella giornata di domenica 30 agosto, ha provocato l’immediata chiusura dell’istituto scolastico Cobianchi e l’isolamento di 6 studenti. A risultare positiva, infatti, è stata una docente, totalmente asintomatica, che è stata segnalata dall’Asl e a sua volta posta in isolamento. “Non è un focolaio, ma un caso isolato” ha precisato la preside Vincenza Maselli, la quale ha deciso di chiudere parzialmente la scuola (le riunioni degli insegnanti proseguiranno regolarmente) per permettere le operazioni di sanificazione, che dovrebbero concludersi nel giro di pochi giorni.

In isolamento sono stati posti solamente i 6 studenti che hanno avuto contatti con l’insegnante, mentre nessun altro provvedimento è stato assunto nei confronti degli altri alunni presenti nell’istituto in questi giorni, circa una trentina, né per il personale amministrativo e tecnico che, quindi, una volta terminate le operazioni di sanificazione potrà rientrare regolarmente a scuola. La scelta di chiudere immediatamente l’istituto è stata apprezzata dal sindaco di Verbania Silvia Marchionini, che parla di “misura di assoluta prudenza” in una città che al momento conta una quindicina di positivi asintomatici, tutti diagnosticati al rientro dalle vacanze.

