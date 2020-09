Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, giovedì 3 settembre 2020.

È di 28.915 persone attualmente positive (+1.098), 35.507 morti (+10), 208.490 guariti (+289), per un totale di 272.912 casi (+1.397), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 28.915 pazienti attualmente positivi, 1.505 sono in isolamento domiciliare (+68), 120 sono in terapia intensiva (+11) e 27.290 sono invece in isolamento domiciliare (+1.019). Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 92.790 tamponi a fronte dei 102.959 di ieri e degli 81.050 dell’altroieri. Tra i nuovi contagi, sono 228 quelli in Lombardia, 193 in Campania, 154 nel Lazio, 118 in Emilia-Romagna, 115 in Veneto, 113 in Toscana. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

I nuovi contagi da Coronavirus continuano a crescere in Italia, attestandosi a 1.397 (ieri erano stati 1.326). Ieri, tuttavia, erano stati effettuati circa 10mila tamponi in più, quindi oggi la percentuale di test positivi sul totale di quelli fatti è più alta. Aumentano, invece, i ricoveri in terapia intensiva: 11 in più di ieri e totale che arriva a 120.

Leggi anche: 1. Non possiamo essere ostaggio dei no-vax: rendiamo il vaccino antinfluenzale obbligatorio a scuola / 2. Scuola, Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI / 3. Il direttore del Gaslini a TPI: “Tutti dovremmo fare il vaccino contro l’influenza, anche i bambini”

4. L’inchiesta di TPI sui vaccini influenzali in Lombardia: “Sono in ritardo e distribuiti male” / 5. Vaccino antinfluenzale, la Sicilia aumenta di un terzo le dosi: “Ma noi farmacisti rischiamo di restare senza” / 6. Così Berlusconi ha contratto il Covid: l’incubo ha avuto inizio a Ferragosto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti In arrivo la lampada Led che uccide il Covid negli ambienti senza rischi per l’uomo Il sindaco Pd di Pozzallo a TPI: “Il governo ha sottovalutato il problema migranti in Sicilia” Covid, boom di ricoveri in Italia. Gimbe: "+62% in terapia intensiva"