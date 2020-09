Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina

Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiata la fidanzata Marta Fascina

Dopo Silvio Berlusconi, anche la fidanzata Marta Fascina è positiva al Coronavirus: a stabilirlo il tampone effettuato nella notte alla donna, parlamentare di Forza Italia e nuova fiamma del leader azzurro dopo la fine della relazione con Francesca Pascale. La deputata è rimasta al fianco dell’ex premier dall’inizio della pandemia, prima in Provenza nella villa della figlia del Cavaliere e poi in Sardegna. Adesso, tra i gruppi parlamentari di Forza Italia, si teme che Fascina non sia l’unica nuova positiva ad Arcore, oltre all’ex Cavaliere e ai figli Barbara e Luigi.

Nel frattempo Berlusconi, asintomatico, sta continuando a guidare le attività del suo partito da Villa San Martino. “Sarò presente in campagna elettorale con interviste tv e sui giornali – ha fatto sapere – e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”.

