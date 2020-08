Francesca Pascale, foto hot con la star della musica: baci roventi per la ex di Berlusconi

Nelle meravigliose acque del Cilento, Francesca Pascale e Paola Turci si godono le vacanze estive insieme, su un superyacht affittato per l’occasione e non fanno mistero del loro profondo legame. Sul settimanale “Oggi” sono apparse le foto della nuova coppia, già da tempo si vociferava di una “amicizia molto speciale” tra le due ma, stando a quello che mostrano le immagini, la relazione tra la Pascale e la Turci è più vera che mai. Dopo aver messo da parte Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si è lanciata tra le braccia della cantante. Il settimanale di gossip le ha immortalate a bordo di un lussuoso yacht di 25 metri, il cui prezzo di noleggio a settimana è pari a 60 mila euro, una cifra da capogiro ma, se si pensa che la Pascale abbia appena chiuso una relazione con un uomo come Berlusconi (con tanto di “buonauscita” di 20 milioni di euro), il costo diventa meno rilevante.

“Dopo aver dedicato i miei anni migliori a Silvio Berlusconi non potevo tornare a fare la vita di prima”, era stata proprio lei a dichiararlo. Paola Turci e Francesca Pascale, entrambe impegnate pubblicamente per i diritti della comunità LGBTQ, sono state beccate insieme e, anche se nessuna delle due ha mai parlato apertamente o confermato la relazione, dalle immagini è ben chiaro che qualcosa bolle in pentola. In passato, la Pascale aveva spiegato di “non aver mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà”.

E quel domani l’ha portata sulla strada di Paola Turci: la cantante – come spiega Dagospia – aveva anche dedicato una canzone al caro Berlusconi, “Devi andartene”.

Leggi anche:

1. Francesca Pascale e Paola Turci: le foto del bacio sullo yacht / 2. L’addio di Berlusconi a Francesca Pascale: “Buonuscita da 20 milioni di euro e mantenimento da 1 milione l’anno” / 3. Addio Berlusconi: Francesca Pascale si consola con una donna insospettabile (e di sinistra)